Отруєння цілком ймовірне: італійський прокурор відвідав Чубайса в лікарні (фото)

Причиною погіршення здоров'я олігарха медики називають неврологічне захворювання, але силовики вирішили впевнитись у цьому.

Прокурор італійського міста Темпіо-Паузанія Грегоріо Капассо відвідав у лікарні Mater Olbia російського олігарха Анатолія Чубайса, пише L'Unione Sarda.

Видання зазначає, що за минулі з моменту госпіталізації три дні самопочуття росіянина покращало. Лікарі вважають, що причиною погіршення здоров'я Чубайса могло стати перенесене раніше неврологічне захворювання. Вони діагностували у хворого синдром Гієна-Барре — аутоімунне захворювання, що вражає нервову систему і спричиняє повне оніміння кінцівок під час нападу. Проте прокурор все ж таки вирішив переконатися в тому, що росіянин не став жертвою отруєння.

За даними журналістів, італійські спецслужби також проводять розслідування: зараз вони очікують на результати аналізів крові олігарха.

"Чубайс залишив Москву в березні, не повідомивши про це президента Путіна, на знак незгоди з військовою агресією проти України. Цей вибір точно не оцінили, багато хто звинувачував його в зраді", — констатує L'Unione Sarda.

[ + – ] Анатолій Чубайс у реанімації італійської лікарні

Фотографію Анатолія Чубайса з реанімації опублікувала його знайома — Ксенія Собчак, зазначивши, що зараз в олігарха погано працюють ноги та руки, не заплющується очей, а також спостерігається частковий параліч обличчя. Собчак повідомила, що лікарі остаточно підтвердили діагноз хворого: синдром Гієна-Барре.

Нагадаємо, російський політик та колишній глава "Роснано" Анатолій Чубайс потрапив до лікарні 31 липня. Йому стало погано під час відпочинку на Сардинії. Майже відразу з'явилися припущення, що росіянина могли отруїти.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив жаль із приводу хвороби Чубайса і повідомив, що йому нічого невідомо про подробиці його пригод.

Як повідомлялося, у березні Чубайс подав у відставку та залишив Росію. Його бачили у Стамбулі, коли він знімав гроші у банкоматі, пізніше — на Кіпрі. У Кремлі вкрай неохоче обговорювали відставку Чубайса та його швидкий від'їзд за кордон. Тоді Пєсков заявляв, що той звільнився за власним бажанням, а куди поїхав — його особиста справа.