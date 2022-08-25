"План менялся сотни раз": Кремль теперь хочет захватить весь Донбасс до начала зимы, — FT

Путин не будет готов к соглашению с Украиной, пока войска РФ не захватят всю Донецкую область, утверждает московский источник.

План по наступлению в Украине менялся уже множество раз, и теперь Кремль надеется, что российским войскам удастся полностью оккупировать Донецкую область до наступления зимы. Об этом со ссылкой на московский источник сообщило издание Financial Times.

Собеседник издания указал, что любое потенциальное соглашение между РФ и Украиной закрепит линию фронта, однако президент России Владимир Путин не будет готов к его заключению, пока войска государства-агрессора не оккупироуют весь Донбасс.

"Путин не будет готов, пока Россия не получит весь Донецк. План менялся сотни раз. Никто в России никогда не воевал с армией размером с украинскую. Это будет продолжаться еще долго", — сообщил источник.

В свою очередь основатель польской консалтинговой компании Rochan Consulting Конрад Музыка утверждает, что этой зимой темп военной кампании может замедлиться, хотя наземные атаки все равно будут продолжаться.

"Но, в конце концов, обеим сторонам, вероятно, не хватает войск, чтобы отбить позиции и внести решающий вклад", — сказал эксперт.

Напомним, недавно британская разведка сообщила, что политическое руководство России находится на одной из последних стадий планирования фейкового референдума на Донбассе.

По данным российских журналистов, в Кремле могут перенести "референдумы" по присоединению оккупированных территорий Украины, которые были запланированы на 11 сентября. Одной из причин стало медленное продвижение на Донбассе.