РФ не знає, що робити з "референдумами" в Україні через провали на фронті, — росЗМІ

За інформацією журналістів, незаконне голосування може відбутися взимку. Москва сподівається, що на той момент ЗС РФ таки зможуть захопити Донецьку область та утримати вже окуповані регіони.

У Кремлі можуть перенести "референдуми" щодо приєднання окупованих територій України, запланованих на 11 вересня. Це пов'язано з провалами російської армії на фронті, ймовірно, окупанти не зможуть захопити всю територію Донецької області до цієї дати, як вони це планували. Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на джерела.

Як підрахували журналісти, армія РФ дуже повільно просувається на Донбасі. Наразі окупанти контролюють 60,25% Донецької області, а місяць тому цей показник становив 59,7%. Однак, попри це, російська влада поки не відмовилася провести незаконні голосування щодо приєднання "Л/ДНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії.

Варіанти "референдумів"

У виданні пишуть, що в адміністрації Путіна все ж таки розглядають варіант проведення "референдуму" 11 вересня, але до Росії приєднають лише 60% Донецької області. Інші території регіону приєднуватимуть "за замовчуванням", якщо їх вдасться захопити. Співрозмовники розповіли журналістам, що у РФ були впевнені, що до вересня область "якийсь" час буде під їхнім контролем.

За інформацією ЗМІ, у Кремлі планували провести фейкові голосування ще навесні, тому не хочуть знову їх переносити. Однак Росія вже працює над запасним сценарієм — за ним "референдуми" пройдуть узимку. Москва сподівається, що на той час ЗС РФ таки зможуть захопити Донецьку область і втримати вже окуповані регіони.

Водночас в адміністрації президента РФ розуміють, що чергове перенесення "референдумом" викличе непорозуміння у тих, хто підтримує вторгнення, вони можуть вважати це слабкістю. У Кремлі поки не знають, як уникнути такого розвитку подій, проте мешканців окупованих Росією територій почали готувати до такого сценарію.

Джерела "Медузи" пояснили, що якщо референдуми перенесуть на зиму, то найімовірніше політтехнологам потрібно буде розробити "нові слогани та елементи ідеології" для їх проведення. Журналісти дізналися, що найближчими днями Володимир Путін ухвалить рішення про дату проведення "референдумом".

Нагадаємо, 15 серпня розвідка Британії повідомляла, що Росія перебуває на останній стадії планування "референдуму" на Донбасі. Провал ЗС РФ з окупації всієї Донецької області Кремль розцінить як невдачу для досягнення всіх цілей в Україні.

8 серпня аналітики з Інституту вивчення війни розповіли, що російські війська можуть прискорити підготовку до псевдореферендуму. В ISW вважають, що загарбники змінюють плани через опір українців та успішних атак ЗСУ.