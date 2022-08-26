ЗС РФ на 90% готові до "референдуму" у Запорізькій та Херсонській областях, – ГУР Міноборони

За даними української розвідки, захоплені українські регіони можуть приєднати до Росії або перетворити їх на "народні республіки". Мешканцям Мелітополя та Бердянська активно роздають російські паспорти, їх одержують навіть 14-річні.

Російські окупанти практично завершили підготовку до псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

Умови проведення російських "референдумів" залежать від бойових дій та можливості ворога зламати опір українців, пояснив військовий.

Дати проведення голосування можуть бути різними. З великою ймовірністю це відбудеться 11 вересня — в єдиний день голосування у РФ, зазначив він.

"Можуть бути й інші варіанти. Воєнна розвідка України наразі чітко відстежує всі процеси, які там відбуваються. На сьогодні ми можемо впевнено сказати, що створено відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складено списки виборців, виборчі комісії", — поінформував Скібіцький.

Представник ГУР Міноборони звернув увагу на можливість проведення незаконного голосування не лише на виборчих дільницях, а й онлайн.

"Бюлетені — це пару ночей і вони будуть надруковані. А якщо говорити про готовність до "референдуму" — то вона досить висока, майже на 90% все готове. Але тут справа не в тому — як проводити чи не проводити. Для них важливі сама дата, коли це потрібно зробити, та "результати", які потрібно оголосити", — сказав він.

Російські політики постійно приїжджають на тимчасово окуповані райони України, за ними йдуть псевдоволонтери, які відповідають за підготовку процесу голосування, заявили в ГУР.

"Для них бажано провести це все в один день... Якщо ми говоримо про Донецьку область, противнику так і не вдалося захопити всю її територію і вийти на її адмінкордон. Це залежатиме від того, наскільки їм вдасться створити картинку всенародної підтримки", — каже Скібіцький.

[ + – ] Росіяни активно готуються до "референдуму" в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей Фото: Flickr

У Москві дали вказівку з 1 вересня всім окупованим територіям перейти на навчання за російською програмою. Росіяни завозять підручники та перекваліфікують вчителів на російські освітні програми, зазначили у відомстві.

Псевдореферендуми у Запорізькій та Херсонській областях

Загарбники активно та помітно готуються до "референдуму" в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, оскільки тримають там два міста під контролем — Мелітополь та Бердянськ.

"Паспортизації, видачі російських паспортів. За нашими даними, наприклад, у Бердянську вже видано 800 паспортів. Навіть діти, яким виповнилося 14 років, теж починають отримувати російські паспорти", — зазначив Скібіцький.

Захоплену територію Запорізької області, можливо, приєднають до так званої "ДНР", цілком ймовірно, що й іншого формату. Кінцева ідея росіян виникне в останній момент — вони вирішать, чи приєднувати до РФ території до окупованого Криму, чи створювати "народні республіки", продовжив військовий.

Так звана голова виборчкому регіону Галина Катющенко вже заявила російським ЗМІ про розподіл обов'язків між членами виборчої комісії Запорізької області та початок роботи органу.

"На сьогодні виборча комісія у повному складі розпочала роботу. Виборча комісія регіону веде активну підготовку до проведення референдуму з питання про входження Запорізької області до складу РФ", — заявила вона.

Окупанти вже перевірили виборчі дільниці та приміщення, де проведуть голосування на референдумі.

Чи буде "референдум" у Харківській області?

У Харківській області у окупантів були різні підходи щодо можливості проведення псевдореферендумів.

"Там, по-перше, невелику територію захоплено. А по-друге, їм же потрібна вся Харківська область. Адже проведення будь-якого референдуму без Харкова та створення якоїсь так званої "Харківської народної республіки" тощо не матиме в подальшому ніякого успіху", — пояснив Скібіцький.

[ + – ] ЗСУ продовжують знищувати війська РФ у Харківській області Фото: Генштаб ЗСУ

Росія, на його думку, вже визначила статус так званих "ЛНР" та "ДНР". Це зроблено ще перед повномасштабним військовим вторгненням, коли керівництво РФ визнало незалежність утворень.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров говорив про відсутність у російських чиновників планів щодо проведення "референдуму" щодо входження до складу Росії частини Запорізької області.

Загарбники бояться нападів на своїх посібників. Федоров нагадав, як 24 серпня усунули голову селища Михайлівка Запорізької області Івана Сушка, який відповідав за проведення "референдуму".

Деякі ЗМІ писали про провал Кремля в планах організації референдумів на окупованих територіях до 11 вересня через неможливість захоплення всього Донбасу.

Financial Times звертала увагу на постійну зміну плану Москви щодо просування в Україні. Наразі командування РФ розраховує окупувати Донецьку область до зими.