Мобілізація в Росії та "референдуми" — це величезний подарунок Україні, — Арестович

Радник ОП упевнений, що результатом порушення Кремлем негласного договору з росіянами стане революція, яка знесе путінський режим і дозволить якнайшвидше закінчити війну.

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Радник Офісу президента Олексій Арестович висловився про перспективи проведення на окупованих територіях "референдумів" щодо приєднання до Росії та мобілізації в РФ. Він упевнений, що єдиним результатом цих дій стане наближення революції в Росії та крах путінського режиму.

Арестович вважає, що мобілізація аж ніяк не покращить становище російської армії, оскільки в країні відсутня інфраструктура для її проведення, перш за все, не вистачає молодших командирів, які мають навчати новобранців. До того ж примусово мобілізовані росіяни не горітимуть бажанням воювати, що позначиться на їхній боєздатності. Крім цього, мобілізація зруйнує неписаний договір між владою та російським суспільством, яке готове бачити війну тільки по телевізору. А призов в армію прихованих противників війни призведе до того, що люди, які ненавидять російського президента, отримають зброю.

Проведення ж "референдумів" спровокує різку реакцію міжнародної спільноти, яка надаватиме Україні ще більше військової допомоги та введе нові санкції проти Росії, а на окупованих територіях посилиться опір.

"Так, це ескалація. Вона й доб'є Путіна, — упевнений Арестович. — Я довго думав: чи наважаться вони на цей ідіотизм у вигляді мобілізації/референдумів? І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це величезний подарунок усім нам, скорочення війни мінімум на пів року-рік".

Нагадаємо, окупаційні адміністрації Луганської та Донецької областей призначили дату проведення фейкового "референдуму" про входження регіонів до складу РФ. Його хочуть провести в період із 23 по 27 вересня.

Також голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що "влада" регіону ухвалила рішення про підготовку та проведення "референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації".

Після цього про необхідність провести "референдум" заговорили й колаборанти із Запорізької області.