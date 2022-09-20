Окупанти зажадали провести "референдум" про приєднання Запорізької області до РФ

Звернення про проведення псевдореферендуму направлено "голові адміністрації" Євгену Балицькому. У Зеленського тим часом пообіцяли "розв'язати російське питання".

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У тимчасово окупованому Мелітополі прокремлівський громадський рух "Ми разом із Росією" звернувся до так званого голови Запорізької області Євгена Балицького з проханням провести псевдореферендум про входження регіону до складу РФ. Про це з посиланням на "військово-цивільну адміністрацію" повідомляє російське агентство ТАСС.

У вівторок, 20 вересня, у Мелітополі окупанти провели "з'їзд мешканців Запорізької області", на якому громадський рух "Ми разом із Росією" направив звернення "владі" регіону.

"Резолюцію ухвалили. Усі проголосували "за", — цитують журналісти представників "адміністрації".

"Ми учасники громадського з'їзду громадян Запорізької області, звертаємось до керівника ВДА... з вимогою негайно організувати проведення референдуму щодо входження нашого регіону до складу РФ... Просимо вас призначити дату", — йдеться у зверненні.

Зі свого боку керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав хвилю заяв про підготовку до "референдуму" на тимчасово окупованих територіях "невдалим шантажем" з боку Кремля.

"Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна розв'яже російське питання. Загрозу можна ліквідувати лише силою", — написав голова ОП у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, сьогодні голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що "влада" регіону ухвалила рішення про підготовку та проведення "референдуму щодо входження Херсонської області до складу Російської Федерації".

Зі зверненням про проведення подібних псевдореферендумів раніше звернулися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.