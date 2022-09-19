У "ДНР" слідом за "ЛНР" вимагають провести "референдум" про приєднання до РФ

Голова "Громадської палати ДНР" Олександр Кофман заявив, що люди на окупованій частині Донецької області нібито чекають на незаконне голосування, а кордон з РФ "давно стертий".

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Так звана "громадська палата ДНР" звернулася до голови донецьких бойовиків Дениса Пушиліна та "Народної ради" з проханням негайно організувати "референдум" про входження до складу Росії. Про це повідомляє російське видання "РБК".

Звернення донецьких колаборантів відбулося після таких самих ініціатив у "ЛНР".

Голова "Громадської палати ДНР" Олександр Кофман заявив, що люди на окупованій частині Донецької області нібито чекають на "референдум", а звернення до Пушиліна було направлено від імені вчителів, лікарів, шахтарів, студентів та "всіх, хто залишився тут жити".

"Настав час стерти неіснуючий кордон між нашими державами, як він давно стертий у наших серцях і провести референдум про питання входження Донецької Народної Республіки до складу Російської Федерації", — сказано в зверненні.

Нагадаємо, 19 вересня "Громадська палата ЛНР" звернулася до глави "республіки" Леоніда Пасічника з проханням негайно організувати незаконне голосування про включення Луганської області до складу Росії. Окупанти вважають, що це потрібно зробити через "складну обстановку" в регіоні і те, що люди нібито чекали цього з 2014 року.

Того ж дня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ змогли звільнити селище Білогорівка в Луганській області. Однак чиновник зазначив, що повернення регіону буде складнішим, ніж це було з контрнаступом у Харківській області.

Раніше, 11 вересня ЗМІ писали, що у Кремлі поставили на паузу проведення "референдумів" в окупованих регіонах України через успішний наступ ЗСУ в Харківській області.

До цього в Держдумі РФ пропонували провести його 4 листопада, у день народної єдності РФ.