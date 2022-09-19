У "ЛНР" зажадали негайного проведення "референдуму" про приєднання до РФ

Окупанти вважають, що важливо негайно організувати незаконне голосування через "складну обстановку" в регіоні і те, що жителі Луганської області нібито зробили свій вибір на користь РФ ще 2014 року.

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Так звана "громадська палата ЛНР" звернулася до глави "республіки" Леоніда Пасічника з проханням негайно провести "референдум" про приєднання до Росії та визнання Луганської області її суб'єктом. Про це повідомляє російське видання "РБК".

В окупаційному відомстві заявили, що необхідність провести негайно незаконне голосування обумовлена "складною обстановкою" і тим, що жителі області нібито зробили свій вибір на користь Росії ще 2014 року, коли проголосували за "незалежність ЛНР".

Колаборанти вважають, що входження до складу Росії убезпечить регіон та "відкриє нові можливості на шляху повернення до мирного життя". Тепер звернення розгляне Леонід Пасічник і "Народна рада".

Однак "глава громадської палати ЛНР" Олексій Карякін заявив, що проведення "референдуму" не буде швидким, а про точну дату говорити зарано.

Нагадаємо, 19 вересня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що українським військовим вдалося звільнити та зачистити селище Білогорівка у Сєвєродонецькому районі регіону. Однак він зазначив, що ЗС РФ готується до оборони Луганської області і звільнення проходитиме набагато складніше, ніж у Харківській області.

Раніше, 11 вересня ЗМІ повідомляли, що у Кремлі поставили на паузу проведення "референдумів" на окупованих територіях України через успішне контрнаступ ЗСУ в Харківській області. За інформацією журналістів, російські політтехнологи вже виїхали із Запорізької та Харківської областей.

7 вересня у Держдумі РФ запропонували провести незаконне голосування 4 листопада, у день народної єдності Росії.