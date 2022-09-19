"Масштабна деокупація Луганської області": Білогорівку повністю звільнено, — Гайдай

За словами глави ОВА, за кожен сантиметр Луганської землі чекає важка боротьба. ЗС РФ готуються до оборони зайнятих позицій, тож зайти парадним маршем не вдасться.

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ЗСУ взяли під повний контроль та зачистили від російських військ селище Білогорівку у Сєвєродонецькому районі Луганської області. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

За його словами, слід набратися терпіння, оскільки звільнення Луганської області буде набагато складнішим, ніж Харківської.

"За кожен сантиметр Луганської землі буде важка боротьба", — пояснив Гайдай, додавши, що російські війська готуються до оборони зайнятих позицій, тож зайти парадним маршем не вдасться.

У звільнених селах та містах Луганської області одразу ж розпочнуть роботу органи влади. Потрібен час та терпіння, додав керівник області.

Нагадаємо, що під час окупації Харківської області російські війська катували студентів зі Шрі-Ланки. За даними прокуратури, знущання тривали протягом чотирьох місяців. Студентів тримали в камерах, зривали нігті та піддавали іншим різновидам тортур.

Раніше Фокус повідомляв, що військовослужбовці ЗСУ знайшли десятки заяв про відмову від участі в "спецоперації", написані, ймовірно, російськими солдатами. Багато солдатів та командирів писали рапорти, попри загрозу кримінальної відповідальності.