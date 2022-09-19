"Масштабная деоккупация Луганской области": Белогоровка полностью освобождена, — Гайдай

По словам главы ОВА, за каждый сантиметр Луганской земли предстоит тяжелая борьба. ВС РФ готовятся к обороне занятых позиций, поэтому зайти парадным маршем не удастся.

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ВСУ взяли под полный контроль и зачистили от российских войск поселок Белогоровку в Северодонецком районе Луганской области. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале.

По его словам, следует набраться терпения, поскольку освобождение Луганской области будет проходить намного сложнее, чем Харьковской.

"За каждый сантиметр Луганской земли будет тяжелая борьба, — пояснил Гайдай, добавив, что российские войска готовятся к обороне занятых позиций, поэтому зайти парадным маршем не удастся.

В освобожденных селах и городах Луганской области сразу же начнут работу органы власти. Нужно время и терпение, добавил руководитель области.

Напомним, что во время оккупации Харьковской области российские войска пытали студентов из Шри-Ланки. По данным прокуратуры, издевательства продолжались на протяжении четырех месяцев. Студентов держали в камерах, срывали ногти и подвергали другим разновидностям пыток.

Ранее Фокус сообщал, что военнослужащие ВСУ нашли десятки заявлений об отказе от участия в "спецоперации", написанные, предположительно, российскими солдатами. Многие солдаты и командиры писали рапорты, несмотря на угрозу уголовной ответственности.