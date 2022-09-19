ВС РФ во время оккупации Харьковщины пытали студентов из Шри-Ланки, — Офис генпрокурора

Российские военнослужащие в течение четырех месяцев держали иностранцев в камерах, срывали им ногти и подвергали другому физическому насилию.

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Во время временной оккупации части Харьковской области ВС РФ похитили и пытали граждан Шри-Ланки, которые учились в Украине. Об этом информирует пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Правоохранители установили, что граждане Шри-Ланки на момент полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину проходили обучение в медицинском колледже в Купянске.

В населенном пункте иностранцы проживали со своими родственниками. В марте 2022 года, пытаясь спастись от оккупации, семеро граждан Шри-Ланки пошли пешком в направлении Харькова и были задержаны российскими военнослужащими.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, иностранцев отвезли на территорию агрегатного завода в Волчанске и поместили в камеры, в которых их держали в течение четырех месяцев. Более того, в ходе расследования были установлены факты пыток над гражданами Шри-Ланки: им срывали ногти, подвергали физическому и моральному насилию.

Похищенных иностранцев обнаружили 12 сентября после успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении. Граждан Шри-Ланки после освобождения из плена обеспечили жильем и продуктами питания.

По факту похищения и пыток над иностранцами начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

[ + – ] ВС РФ в Харьковской области похитили и пытали граждан Шри-Ланки

Отметим, после деоккупации части Харьковской области правоохранители обнаружили несколько пыточных, в которых ВС РФ издевались над проукраинскими гражданами, волонтерами, иностранцами и военнослужащими.

Также сообщалось, что еще одну пыточную обнаружили после освобождения поселка Казачья Лопань, который расположен возле границы с Россией. Камеры, в которых издевались над мирными гражданами и военнослужащими, оккупанты разместили в здании "народной милиции".