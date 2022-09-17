На освобожденной территории Харьковской области нашли еще одну российскую пыточную

Пыточную устроили в здании "народной милиции" в поселке Казачья Лопань. Мирных жителей, судя по фото, содержали в ужасных условиях: они были вынуждены спать на полу в холодном подвале, без электричества и элементарных удобств.

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На территории освобожденной Харьковской области украинские правоохранители продолжают находить свидетельства того, что оккупанты издевались над мирными жителями. Так, в поселке Казачья Лопань обнаружили пыточную в здании так называемой "народной милиции". Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Пыточную в Казачьей Лопани российские оккупанты устроили в подвале здания "народной милиции". Сегодня, 17 сентября, правоохранители провели осмотр этого помещения, изъяли документы, которые подтверждают функционирование оккупационной "милиции", и аппарат, которым пытали гражданских.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

"В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в поселке Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности", – сообщили в прокуратуре.

Осмотр помещения проводили в рамках расследования уголовного производства о коллаборационной деятельности (ч. 7 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

На фото, которые опубликовали в прокуратуре, видно приспособление для пыток током, подвал, где содержались украинские мирные граждане и даже "документ" в котором расписаны обязанности "народных милиционеров".

В частности, они должны были "обеспечивать безопасность личности", "противодействовать экстремизму" и "принимать меры профилактики преступлений", предусмотренных законами так называемой ЛНР.

На фото видно, что мирных жителей содержали в ужасных условиях: они были вынуждены спать на полу в холодном подвале, без электричества и элементарных удобств.

Напомним, ранее представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов рассказал, что при контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, российские оккупанты массово сдавались в плен. Более того, один из них, танкист, даже приехал сдаваться прямо на своем танке. Примечательно, что многие из российских военных отказываются возвращаться на родину. Юсов отдельно отметил, что в плену они содержаться в соответствии с нормами международного права.