На звільненій території Харківської області знайшли ще одну російську катівню
Катівню влаштували в будівлі "народної міліції" у селищі Козача Лопань. Мирних жителів, судячи з фото, утримували у жахливих умовах: вони були змушені спати на підлозі у холодному підвалі, без електрики та елементарних зручностей.
На території звільненої Харківської області українські правоохоронці продовжують знаходити свідчення того, що окупанти знущалися з мирних жителів. Так, у селищі Козача Лопань виявили катівню у будівлі так званої "народної міліції". Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Порушення в Козачій Лопані російські окупанти влаштували в підвалі будівлі "народної міліції". Сьогодні, 17 вересня, правоохоронці провели огляд цього приміщення, вилучили документи, що підтверджують функціонування окупаційної "міліції", та апарат, яким катували цивільних.
"Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у селищі Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності", — повідомили у прокуратурі.
Огляд приміщення проводили у межах розслідування кримінального провадження про колабораційну діяльність (ч. 7 ст.111 Кримінального кодексу України).
На фото, які опублікували у прокуратурі, видно пристосування для тортур струмом, підвал, де утримувалися українські мирні громадяни і навіть "документ", у якому розписані обов'язки "народних міліціонерів".
Зокрема, вони мали "забезпечувати безпеку особистості", "протидіяти екстремізму" та "вживати заходів профілактики злочинів", передбачених законами так званої ЛНР.
На фото видно, що мирних жителів утримували у жахливих умовах: вони були змушені спати на підлозі у холодному підвалі, без електрики та елементарних зручностей.
Нагадаємо, раніше представник координаційного штабу з військовополонених Андрій Юсов розповів, що при контрнаступі ЗСУ у Харківській області російські окупанти масово здавались у полон. Понад те, один із них — танкіст — навіть приїхав здаватися прямо на своєму танку. Примітно, що багато російських військових відмовляються повертатися на батьківщину. Юсов окремо зазначив, що у полоні їх утримують відповідно до норм міжнародного права.