На звільненій території Харківської області знайшли ще одну російську катівню

Катівню влаштували в будівлі "народної міліції" у селищі Козача Лопань. Мирних жителів, судячи з фото, утримували у жахливих умовах: вони були змушені спати на підлозі у холодному підвалі, без електрики та елементарних зручностей.

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На території звільненої Харківської області українські правоохоронці продовжують знаходити свідчення того, що окупанти знущалися з мирних жителів. Так, у селищі Козача Лопань виявили катівню у будівлі так званої "народної міліції". Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Порушення в Козачій Лопані російські окупанти влаштували в підвалі будівлі "народної міліції". Сьогодні, 17 вересня, правоохоронці провели огляд цього приміщення, вилучили документи, що підтверджують функціонування окупаційної "міліції", та апарат, яким катували цивільних.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

"Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у селищі Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності", — повідомили у прокуратурі.

Огляд приміщення проводили у межах розслідування кримінального провадження про колабораційну діяльність (ч. 7 ст.111 Кримінального кодексу України).

На фото, які опублікували у прокуратурі, видно пристосування для тортур струмом, підвал, де утримувалися українські мирні громадяни і навіть "документ", у якому розписані обов'язки "народних міліціонерів".

Зокрема, вони мали "забезпечувати безпеку особистості", "протидіяти екстремізму" та "вживати заходів профілактики злочинів", передбачених законами так званої ЛНР.

На фото видно, що мирних жителів утримували у жахливих умовах: вони були змушені спати на підлозі у холодному підвалі, без електрики та елементарних зручностей.

Нагадаємо, раніше представник координаційного штабу з військовополонених Андрій Юсов розповів, що при контрнаступі ЗСУ у Харківській області російські окупанти масово здавались у полон. Понад те, один із них — танкіст — навіть приїхав здаватися прямо на своєму танку. Примітно, що багато російських військових відмовляються повертатися на батьківщину. Юсов окремо зазначив, що у полоні їх утримують відповідно до норм міжнародного права.