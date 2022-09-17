Під час контрнаступу на Харківщині росіянин здався в полон ЗСУ, приїхавши на танку

За словами представника координаційного штабу з військовополонених Андрія Юсова, військові ЗС РФ здаються в полон цілими підрозділами з технікою.

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У процесі успішного контрнаступу в Харківській області бійці ЗСУ захопили чимало ворожої техніки, боєприпасів та взяли в полон десятки російських військових. Деякі з них вирішили здатися самі, причому один прибув здаватись прямо на танку. Про це в ефірі "24 каналу" розповів представник координаційного штабу з військовополонених Андрій Юсов.

За його словами, російські військові масово здавалися в полон, до того ж іноді навіть цілими підрозділами та разом із технікою.

[ + – ] Кинуті росіянами під час відступу боєприпаси Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Були й ті, кого захопили у полон під час воєнних дій. Отже, зараз обмінний фонд поповнився і кадровими російськими військовими, і представниками ПВК "Вагнера", і силоміць мобілізованими вихідцями з так званих "ДНР" і "ЛНР". Серед "вагнерівців" було чимало ув'язнених, яких агітували на участь у війні в Україні.

Говорячи про представників ОРДЛО, Юсов зазначив, що більшість із них — примусово мобілізовані, їхній морально-психологічний стан спочатку був плачевним, а зараз це тільки посилилося.

"Це досить різношерста публіка, яку Україна готова повертати відповідно до норм міжнародного права, Женевської конвенції для того, щоб повернути своїх захисників із полону", — сказав Юсов.

Однак, за його словами, далеко не всі полонені хочуть повертатися до Росії. Це переважно стосується представників ОРДЛО. Однак і не всі громадяни РФ "горять бажанням" повертатися на Батьківщину.

З такими відмовниками питання вирішуватиметься окремо. Поки що вони утримуватимуться у спеціальних місцях, де до них ставитимуться згідно з нормами міжнародного права. Але відповідатимуть за скоєні злочини всі, запевнив Юсов.

Нагадаємо, раніше Фокус у подробицях розповідав усе, що слід знати про контрнаступ у Харківській області.

Також Харківську область відвідав президент України Володимир Зеленський і показав, що залишили після себе відступаючі окупанти. Так, у лісі під Ізюмом знайдено масове поховання мирних мешканців.