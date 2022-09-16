Майже всю Харківську область звільнено: Зеленський показав, що залишили після себе війська РФ

Президент опублікував фотографії руйнувань на звільненій території, наголосивши, що Росія не здатна "принести нічого іншого, окрім геноциду".

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Станом на п'ятницю, 16 вересня, майже всю Харківську область звільнено від російських військ. Після більш як п'яти місяців окупації сили держави-агресора залишили в регіоні зруйновані будинки та масові поховання. Про це у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 16 вересня, написав президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав за неможливе", — констатував глава держави.

Зеленський зазначив, що за понад п'ять місяців окупації Збройні сили РФ не намагалися допомогти постраждалим під час війни місцевим жителям, а лише "знищували, забирали та вивозили".

"Залишили після себе спустошені села, і в деяких із них немає жодного вцілілого будинку. Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", — додав президент.

Тим часом інформаційне агентство Associated Press також показало кадри масових поховань у звільненому від російських окупаційних сил місті Ізюм Харківської області. На них можна побачити безіменні могили, позначені номерами. Також є поховання з відміткою, яка, ймовірно, свідчить про перебування там тіл бійців ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав підвал у звільненому місті Ізюм Харківської області, де російські війська облаштували катівню.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили або захопили 100 танків російської армії у контрнаступі на Харківщині.