100 танків за 100 годин: як ЗСУ знищували найкращу танкову армію РФ під Ізюмом

Російська армія втратила щонайменше 90 Т-80У — це половина всіх танків у 4-й танковій дивізії. 1-у танкову армію побили ще під час спроби захоплення Києва. Тепер же для їхнього відновлення підуть роки.

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Контрнаступ української армії в Харківській області, який розпочався 6 вересня, знищив половину танкової дивізії — найкращої танкової армії російської армії. Про це повідомляє Forbes.

За сто годин українського контрнаступу захоплено або підбито сто російських танків із 4-ї гвардійської танкової дивізії елітної 1-ї гвардійської танкової армії. Нині її залишки йдуть на північ. Збитки для цілої армії будуть мати довгострокові наслідки для всіх Збройних сил РФ.

У Міноборони Великобританії заявили, що 1-а танкова армія РФ була однією з найпрестижніших у Збройних силах. Вони призначені для боїв з НАТО. Для відновлення потенціалу, ймовірно, підуть роки.

Зазначається, що 1-а танкова армія бере участь у вторгненні в Україну з 24 лютого. На перших етапах вторгнення саме її частини очолили спроби захопити Київ. Після завдання ряду поразок, ЗС РФ вивели війська з-під Києва. Вцілілі частини армії, а саме два полки 4-ї гвардійської танкової дивізії, а також два полки 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, перенаправлені на Харківський напрямок.

Через 5 місяців полки 1-ї танкової армії так і не змогли оговтатися від поразки під Києвом. А 147-й артилерійський полк взагалі відправили до Херсонської області через контрнаступ ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області включав удари української 4-ї танкової бригади. Т-64 і Т-72 завдали сильних ударів по 4-й танковій дивізії РФ під Ізюмом. Незалежні аналітики нарахували як мінімум 90 танків Т-80У, яких покинуто або знищено. Це становить близько половини всіх танків у дивізії. Багато з них залишені в ідеальному стані, що дозволило ЗСУ не тільки заповнити власні втрати, а й отримати танків більше, ніж було до початку контрнаступу.

Автор зазначається, що тепер 1-а танкова армія, ймовірно, непридатна для подальших боїв і стоїть питання, чим і ким її переоснащувати.

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що армії РФ обійшлися втрати на Харківському напрямку 673 млн доларів. 14 вересня президент Зеленський відвідав деокупований Ізюм.