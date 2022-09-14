Зеленський у деокупованому Ізюмі звернувся до військових з промовою (відео)

Глава держави назвав полеглих захисників України абсолютними героями і затаврував у своїй промові як російських військових, так і українців-зрадників, які перейшли на бік супротивника.

Related video

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських військових із вдячністю за службу та проханням швидше звільняти Луганську та Донецьку області. Про це лідер України сказав у середу, 14 вересня, перебуваючи у звільненому від російських окупантів місті Ізюм (Харківська область).

Зеленський розпочав свою промову з того, що для нього зараз перебувати на території деокупованого Ізюму і таким чином представляти весь український народ — велика честь.

Він подякував військовим Збройним силам України за звільнення нашої країни від ворогів, терористів Російської Федерації та від зрадників, маю на увазі окупаційну адміністрацію так званих Донецької та Луганської "республік". Він наголосив, що ці представники штучних республік змінили нашу країну.

Також Володимир Зеленський наголосив, що можливо окупувати територію нашої країни, але точно не українських людей. Так само, як можна намагатися "промивати" мозок населенню російською пропагандою, але ніколи не змогти окупувати серця наших людей.

"Я хочу зараз подякувати вам за те, що зберігайте наших людей і наші серця, дітей, майбутнє", — звернувся президент до українських військових.

Він також закликав вшанувати пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання та назвав їх "абсолютними героями", які в ім'я перемоги віддали найцінніше, що колись здобули від батьків: свої життя.

Нагадаємо, кілька годин тому президент України Володимир Зеленський приїхав у звільнений Ізюм. Там він разом із десантниками підняв український прапор.

Фокус списав, що про втечу ЗС РФ з Ізюма стало відомо 10 вересня. Колони військової техніки окупантів помітили під час відходу до Луганська. Російські генерали кинули загарбників у казані, писав український воєнкор Юрій Бутусов.