"Добивають на околицях": українські військові повідомили про втечу ЗС РФ із центру Ізюма

Російські військкори пишуть про здачу міста Росією, але офіційно підтвердження від Міноборони України поки що немає.

Бійці з добровольчого об'єднання "Легіон Свободи" повідомили про втечу російських військових із центру міста Ізюм у Харківській області. Про це на своїй сторінці у Facebook написав командир добровольчого батальйону "Свобода" Петро Кузик.

За інформацією військовослужбовців, ЗС РФ залишають Ізюм, кидаючи техніку. Нині жодного російського військовослужбовця в центрі міста не залишилося, а з боку мосту через річку Сіверський Донець прогримів сильний вибух, імовірно, окупанти підірвали його під час відступу.

Боєць Національної гвардії України й ексдепутат Ізюмської міськради Микита Каракай на своїй сторінці у Facebook заявив, що ЗСУ взяли Ізюм і добивають російських військових на околицях містах. Дорогою українські військові також звільнили від окупантів населені пункти Капитолівку й Оскол в Ізюмському районі. На думку нацгвардійця, війська РФ опинилися в пастці на території України.

"Орківські пабліки пишуть про те, що місто Ізюм здане та нібито їхні колони виходять у "ЛНР"!!! Нема куди їм відходити!!! Вони в котлі!!!" — прокоментував військову ситуацію на Харківському напрямку Микита Каракай у Facebook.

Російські військкори повідомляють, що російські війська 10 вересня здали Ізюм. Колони відходять у бік Луганська, а українські сили обстрілюють їх на дорогах.

Як пише колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін у Telegram, інформацію про втечу ЗС РФ із міста підтвердила "низка джерел". На його думку, поспішний відступ росіян призведе до великих втрат живої сили, бойової техніки та спорядження.

"Кинуті будуть усі накопичені на місці запаси — тобто після виходу з котла наші війська виявляться з гострим дефіцитом боєприпасів, ПММ і всього необхідного, а значить, не зможуть негайно вступити в бій", — зазначив він.

Раніше стало відомо, що ЗСУ прорвалися до міської ради Куп'янська Харківської області. Бійці 92-ої ОМБР скинули російський триколор і встановили державний прапор України.

Писали також, що ЗСУ звільнили близько 2500 кв. км у Харківській області, за оцінками Інституту вивчення війни США Розірвавши наземні лінії зв'язку, українські військові візьмуть супротивника в котел.