ЗСУ прорвалися до міської ради Куп'янська (фото й відео)
Військовослужбовці скинули російський триколор і підняли прапор України, а також прапор 92-ої ОМБР. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає.
Уранці 10 вересня військовослужбовці Збройних Сил України дісталися міської ради міста Куп'янськ у Харківській області. Свіжі кадри опублікував "Телеграм"-канал UKR INFORM.
Бійці ЗСУ скинули російський прапор на землю та продемонстрували синьо-жовтий прапор 92-ої окремої механізованої бригади 1-го механізованого батальйону біля фасаду будівлі, яка справді схожа на Куп'янську міськраду. Український прапор можна побачити також над головним входом.
Окрім того, українські військові сфотографувалися на даху. Варто зазначити, що офіційного оголошення про взяття Куп'янська Генштаб ЗСУ поки що не опублікував.
У мережі також опублікували відео, нібито зняте в Куп'янську. На кадрах можна побачити кількох військових, які зайняли позицію на даху будівлі. Один із них зняв околиці міста з висоти й заявив: "Куп'янськ дочекався".
На іншому відео можна помітити бойову техніку, яка швидко їде дорогою повз автобусні зупинки, пофарбовані в російський триколор. Голос за кадром стверджує, що ЗСУ "накрили" російські підрозділи, які ледве встигли перекинути на передову. На горизонті можна побачити великі стовпи диму.
9 вересня аналітики Інституту вивчення війни зі США заявили, що ЗСУ можуть звільнити окупований Куп'янськ протягом 72 годин. Вони дійшли висновку, що місто виявилося вразливим, незважаючи на те, що є великим логістичним вузлом ЗС РФ.
Раніше Міноборони РФ повідомило про перекидання резерву на Харківський напрямок для боїв за Куп'янськ. Війська зняли з іншого напрямку на сході України, де також тривають активні бойові дії.