ЗСУ прорвалися до міської ради Куп'янська (фото й відео)

Військовослужбовці скинули російський триколор і підняли прапор України, а також прапор 92-ої ОМБР. Офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ наразі немає.

Уранці 10 вересня військовослужбовці Збройних Сил України дісталися міської ради міста Куп'янськ у Харківській області. Свіжі кадри опублікував "Телеграм"-канал UKR INFORM.

Бійці ЗСУ скинули російський прапор на землю та продемонстрували синьо-жовтий прапор 92-ої окремої механізованої бригади 1-го механізованого батальйону біля фасаду будівлі, яка справді схожа на Куп'янську міськраду. Український прапор можна побачити також над головним входом.

[ + – ] Будівля міської ради в Куп'янську Фото: Newsroom

Окрім того, українські військові сфотографувалися на даху. Варто зазначити, що офіційного оголошення про взяття Куп'янська Генштаб ЗСУ поки що не опублікував.

[ + – ] Бійці ЗСУ на даху будівлі в Куп'янську Фото: Укринформ

У мережі також опублікували відео, нібито зняте в Куп'янську. На кадрах можна побачити кількох військових, які зайняли позицію на даху будівлі. Один із них зняв околиці міста з висоти й заявив: "Куп'янськ дочекався".

На іншому відео можна помітити бойову техніку, яка швидко їде дорогою повз автобусні зупинки, пофарбовані в російський триколор. Голос за кадром стверджує, що ЗСУ "накрили" російські підрозділи, які ледве встигли перекинути на передову. На горизонті можна побачити великі стовпи диму.

9 вересня аналітики Інституту вивчення війни зі США заявили, що ЗСУ можуть звільнити окупований Куп'янськ протягом 72 годин. Вони дійшли висновку, що місто виявилося вразливим, незважаючи на те, що є великим логістичним вузлом ЗС РФ.

Раніше Міноборони РФ повідомило про перекидання резерву на Харківський напрямок для боїв за Куп'янськ. Війська зняли з іншого напрямку на сході України, де також тривають активні бойові дії.