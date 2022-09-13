Бої в Харківській області: Армія РФ втратила техніку приблизно на $700 млн, – Forbes

За 6 днів ЗСУ знищили близько 160 броньованих машин та 100 артилерійських систем ЗС Росії. Найдорожча втрата ворога — комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" за 57 млн доларів.

Збройні Сили України (ЗСУ) під час контрнаступу на Харківщині знищили техніки російських окупантів на 673 млн доларів. Такі розрахунки наводить журнал Forbes.

З 6 по 11 вересня ЗСУ знищили 590 одиниць ворожої техніки. Противник втратив 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Найдорожчою втратою загарбників, за підрахунками видання, став комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" за 57 млн доларів, який стояв у Запорізькій області.

ЗС РФ втратили в Харківській області винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 млн доларів) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 млн доларів).

[ + – ] Комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" стояв у Запорізькій області

Аналітики проєкту Oryx підрахували, що з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінив у 104 млн доларів. З цієї кількості — 9 гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад 43 млн доларів.

За даними Міністерства оборони України, ЗСУ звільнили майже 6 тис. кв. кілометрів території до 12 вересня. На кордоні з РФ звільнили два села — Стрілеча та Тернова, а зі Святогірська Донецької області з'явилися фото із прапорами України.

У звільненому Ізюмі Харківської області ЗСУ зачищають територію від російських загарбників. Мешканцям дозволили повернутися до міста приблизно за 10 днів.

Голова окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев вважає, що ЗСУ перевершували ворога у чисельному співвідношенні 8 до 1. У Кремлі називають втечу ЗС РФ із міст тактичним рішенням.