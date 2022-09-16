"На підлозі лінолеум, щоб легко змивати кров": з'явилося відео з катівні РФ в Ізюмі

В одному із підвалів міста окупанти вибивали з місцевих жителів згоду на співпрацю, розповів Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав підвал у звільненому місті Ізюм Харківської області, де російські війська облаштували тортури. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, 16 вересня.

Катівня знаходилася в невеликому підвалі, де на підлозі розстелений лінолеум. Як пояснив омбудсмен, таке покриття окупанти обрали для того, щоб швидко змивати сліди крові.

"У нас є свідчення багатьох людей, що саме тут проводилися допити. Тут сидів представник РФ, який усе фіксував, записував, а решта в цей час вибивали якісь свідчення, згоду на співпрацю чи ухвалення звинувачення у шпигунстві на користь Збройних Сил України" — сказав уповноважений.

Також у своїй публікації Лубінець повідомив, що внаслідок захоплення та подальшої окупації Ізюма російськими військами у місті зруйновано 70% будинків.

Нагадаємо, під час вечірнього звернення у четвер, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Ізюмі після звільнення від військ РФ знайдено масове поховання, зазначивши, що більше інформації про це оприлюднять сьогодні.

12 вересня мер міста Валерій Марченко повідомив, що жителі Ізюма зможуть повернутися додому приблизно через десять днів, оскільки зараз Збройні Сили України проводять зачистку міста від солдатів російської армії, що ховаються.