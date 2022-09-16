"На полу линолеум, чтобы легко смывать кровь": появилось видео из пыточной РФ в Изюме

В одном из подвалов города оккупанты выбивали из местных жителей согласие на сотрудничество, рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал подвал в освобожденном городе Изюм Харьковской области, где российские войска обустроили пыточную. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в пятницу, 16 сентября.

Пыточная находилась в небольшом подвале, где на полу был расстелен линолеум. Как объяснил омбудсмен, такое покрытие оккупанты выбрали для того, чтобы быстро смывать с него следы крови.

"У нас есть показания многих людей, что именно тут проводились допросы. Тут сидел представитель РФ, который все фиксировал, записывал, а остальные в это время выбивали какие-то показания, согласие на сотрудничество или принятие обвинения в шпионаже в пользу Вооруженных сил Украины", — сказал уполномоченный.

Также в своей публикации Лубинец сообщил, что в результате захвата и дальнейшей оккупации Изюма российскими войсками в городе были разрушены 70% домов.

Напомним, в ходе вечернего обращения в четверг, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Изюме после освобождения от войск РФ было найдено массовое захоронение, отметив, что больше информации об этом будет обнародовано сегодня.

12 сентября мэр города Валерий Марченко сообщил, что жители Изюма смогут вернуться домой примерно через десять дней, так как сейчас Вооруженные силы Украины проводят зачистку города от прячущихся солдат российской армии.