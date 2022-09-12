Ищут коллаборантов: в Изюме идет зачистка, жители смогут вернуться через 10 дней, – мэр

По словам Валерия Марченко, украинские военные в освобожденном городе ищут захватчиков, которые попрятались по частным домам. За время боев и оккупации из Изюма выехало почти две трети населения.

Украинская армия проводит зачистку в освобожденном Изюме Харьковской области. Местные жители смогут вернуться в деоккупированный населенный пункт дней через десять. Об этом рассказал мэр города Валерий Марченко, сообщает украинская служба BBC.

"В городе спокойно, военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их", – в частности, прокомментировал Марченко.

По словам градоначальника, в ближайшие десять дней ВСУ проведут так называемую фильтрацию в Изюме.

"Будут выискивать коллаборантов. Это еще займет где-то 10 дней", – уточнил он.

После этого местные жители смогут вернуться в освобожденный город, подчеркнул Марченко.

За время активных боев и оккупации из города выехало почти две трети населения, добавил мэр. Он отметил, что с марта, когда российские войска заняли его, Изюм серьезно пострадал. Россияне атаковали город артиллерией и авиацией, в итоге там разрушены многоэтажные жилые дома и инфраструктура. В большинстве районов нет света, газа и воды. Люди месяцами живут без мобильной связи и интернета, однако в ближайшее время там должны установить Starlink.

Также в городе существуют серьезные проблемы с отоплением. Почти все котельные в Изюме разбомблены, так что отопительный сезон под большим вопросом, говорит мэр.

Несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию, местные жители готовы возвращаться в родной город, добавил Марченко.

[ + – ] Из города выехало почти две трети населения, но около 10 тысяч человек продолжают жить в Изюме.

В Изюме погибло около тысячи гражданских

Сегодня депутат Изюмского городского совета Максим Стрельник также рассказал, что из-за военной агрессии России в городе погибло не менее тысячи гражданских. Многие люди пострадали из-за отсутствия своевременной медицинской помощи и нехватки необходимых лекарств. По его словам, российские военные разграбили все городские аптеки.

В настоящее время в населенном пункте остается около 10 тыс. человек местного населения. Для того, чтобы люди могли и дальше оставаться в городе, им нужны работающие больницы и наличие медицинских препаратов в Изюме.

"Вопросы лекарств и госпитализации жителей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, стоят очень остро. Эти вопросы – первоочередные", – подчеркнул депутат.

Напомним, за минувшие выходные украинские войска отвоевали у россиян Изюм, Купянск и вышли на границу с РФ.

Агентство Reuters назвало потерю Изюма самым тяжелым поражением России в войне с Украиной.