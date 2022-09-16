Почти вся Харьковская область освобождена: Зеленский показал, что оставили после себя войска РФ

Президент опубликовал фотографии разрушений на освобожденной территории, отметив, что Россия не способна "принести ничего другого, кроме геноцида".

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По состоянию на пятницу, 16 сентября, почти вся Харьковская область освобождена от российских войск. После более чем пяти месяцев оккупации силы государство-агрессора оставили в регионе разрушенные дома и массовые захоронения. Об этом в своем телеграм-канале в пятницу, 16 сентября, написал президент Украины Владимир Зеленский.

"На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", — констатировал глава государства.

Зеленский отметил, что за более чем пять месяцев оккупации Вооруженные силы РФ не пытались помочь пострадавшим во время войны местным жителям, а лишь "уничтожали, забирали и вывозили".

"Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", — добавил президент.

Тем временем информационное агентство Associated Press также показало кадры массовых захоронений в освобожденном от российских оккупационных сил городе Изюм Харьковской области. На них можно заметить безымянные могилы, отмеченные номерами. Также есть захоронение, с отметкой, которая, предположительно свидетельствует о нахождении там тел бойцов ВСУ.

Напомним, сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал подвал в освобожденном городе Изюм Харьковской области, где российские войска обустроили пыточную.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили или захватали 100 танков российской армии в контрнаступлении на Харьковщине.