В ходе контрнаступления в Харьковской области россиянин сдался в плен ВСУ, приехав на танке

По словам представителя координационного штаба по военнопленным Андрея Юсова, военные ВС РФ сдаются в плен целыми подразделениями с техникой.

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В ходе успешного контрнаступления в Харьковской области бойцы ВСУ захватили немало вражеской техники, боеприпасов и взяли в плен десятки российских военных. Некоторые из них решили сдаться сами, причем один прибыл сдаваться прямо на танке. Об этом в эфире "24 канала" рассказал представитель координационного штаба по военнопленным Андрей Юсов.

По его словам, российские военные массово сдавались в плен, причем иногда даже целыми подразделениями и вместе с техникой.

[ + – ] Брошенные россиянами при отступлении боеприпасы Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Были и те, кого захватили в плен во время военных действий. Так что сейчас обменный фонд пополнился и кадровыми российскими военными, и представителями ЧВК "Вагнера", и насильно мобилизованными выходцами из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Среди "вагнеровцев" было немало заключенных, которых сагитировали на участие в войне в Украине.

Говоря о представителях ОРДЛО, Юсов отметил, что подавляющее большинство из них – принудительно мобилизованные и их морально-психологическое состояние изначально было плачевным, а сейчас это только усугубилось.

"Это достаточно разношерстная публика, которую Украина готова возвращать согласно нормам международного права, Женевской конвенции для того, чтобы вернуть своих защитников из плена", – сказал Юсов.

Однако по его словам, далеко не все пленные хотят возвращаться в Россию. Это большей частью касается представителей ОРДЛО. Однако и не все граждане РФ "горят желанием" возвращаться на Родину.

С такими отказниками вопрос будет решаться отдельно. Пока они будут удерживаться в специальных местах, где к ним будут относиться согласно нормам международного права. Но отвечать за совершенные преступления будут все, заверил Юсов.

Напомним, ранее Фокус в подробностях рассказывал все, что следует знать о контрнаступлении в Харьковской области.

Также Харьковскую область посетил президент Украины Владимир Зеленский и показал, что оставили после себя отступающие оккупанты. Так, в лесу под Изюмом найдено массовое захоронение мирных жителей.