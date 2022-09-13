Бліцкриг на Харківщині та бої за Херсонщину. Що потрібно знати про контрнаступ ЗСУ

Під час контрнаступу ЗСУ в Херсонській області було звільнено близько 6000 квадратних кілометрів, а під час боїв у Харківській області звільнено близько 300 населених пунктів. З-під окупації на Харківщині звільнили близько 150 тисяч людей. Карта боїв у Харківській області дедалі ближче до окупованої Луганської і Донецької областей.

Related video

Із кінця серпня — на початку вересня українські Збройні сили здійснили низку успішних операцій, які дозволили Україні повернути під національний прапор сотні населених пунктів. Карта боїв у Харківській області показує практично повне визволення регіону від російських окупантів. Фокус проаналізував карту боїв на Харківщині та на Херсонщині — українські військові успішні в наступальних операціях.

Карта боїв у Харківській області: що звільнила українська армія

Із початку вересня ЗСУ завдали низки швидких ударів по позиціях російських військ у Харківській області. Атаку проводили в повній інформаційній тиші. Про прорив української армії вперше стало відомо через російські телеграм-канали, в яких один за одним з'являлися панічні повідомлення про атаки ЗСУ на Балаклію. За кілька днів карта боїв у Харківській області змістилася з рубежів Ізюм-Балаклія та по Печенізькому водосховищу вгору до кордону з РФ. Тепер лінія фронту проходить річкою Оскол і в деяких місцях навіть на схід від Луганщини.

Заступницяміністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з 6 вересня в Харківській області звільнили понад 300 населених пунктів. Близько 150 тисяч людей удалося звільнити з-під окупації.

У цьому списку є не лише селища та села, але й міста Балаклія, Ізюм і Куп'янськ. Останні два населені пункти відігравали важливу роль для російського угруповання в забезпеченні військ. Ізюм загрожували для України подальшим просуванням ЗС РФ на Слов'янськ і в цілому на Донецьку область. Карта боїв Харківської області дає зрозуміти, що постачали війська в районі Ізюма через залізничний вузол у Куп'янську. Тепер ця територія вільна від окупантів.

Карта боїв у Харківській області: ЗСУ вийшли на кордон із Росією

У Міноборони РФ провал в Ізюмській області назвали "перегрупуванням військ", що нібито все було заплановано заздалегідь і для відведення військ вони три дні робили маневри з відволікання. Російські війська були виведені не лише з Ізюма, Куп'янська та Балаклії, звідки їх вибили ЗСУ, а й з півночі області також. Проте ракетна й артилерійська загроза для Харкова залишається. Місто надто близько розташоване до кордону з РФ.

[ + – ] ЗСУ вийшли на кордон із Росією

Карта боїв у Харківській області — хронологія звільнення

[ + – ] Бійці ЗСУ звільнили більшу частину Харківської області

Тепер у більшій частині звільнених населених пунктів проходитиме зачистка для пошуку російських військових і колаборантів. Карта боїв на Харківщині наближається до Луганської області. А мер Ізюма прогнозує, що повертатися в місто мешканцям можна буде через 10 днів.

Контрнаступ проходить і на інших напрямках, зокрема, боєць Віталій Марченко у Святогірську. ЗСУ ведуть бої для звільнення Лимана.

Наступ на Херсон: що звільнили на південному напрямку

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що ЗСУ мають успіхи в контрнаступі в Херсонській області. Однак у регіоні є свої особливості, тому просування не таке швидке, як у Харківській області. Наступ на Херсон повільніший через зрошувальні канали, які ворог може використовувати як оборонні траншеї. Крім того, в Херсонську область прибули 1200 кадировських бойовиків, які не дають відступати ЗС РФ.

Водночас бойовий дух українських бійців високий — це гарна ознака того, що РФ можна перемогти.

[ + – ] Підняття прапора над Високопіллям Фото: Скриншот из Telegram

Що звільнила армія в Херсонській області

За даними Генштабу й ОК "Південь", українські військові під час наступу на Херсон змогли звільнити:

Білогірку

Сухий Ставок

Миролюбівку

Високопілля

Нововознесенське

Ольгине

Спікерка Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ЗСУ просунулися вперед на ділянках від 4 до кількох десятків кілометрів. Звільнені площі становлять близько 500 квадратних кілометрів. Проте деякі з них не озвучуються з метою безпеки українських військових, які ведуть бої чи зачистку.