Не так швидко, як під Харковом: Резніков оцінив характер просування ЗСУ на півдні

За словами голови Міноборони, Херсонська область — сільськогосподарський регіон, де багато зрошувальних каналів. Росіяни можуть використовувати їх як оборонні траншеї.

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На Херсонському напрямку контрнаступ збройних сил України просувається повільніше, ніж у Харківській області, оскільки в цьому сільськогосподарському регіоні знаходяться зрошувальні канали, які окупанти можуть використовувати як оборонні позиції. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю газеті Financial Times.

"Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському, оскільки це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї", — сказав Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що необхідно враховувати підкріплення у 1200 чеченських бойовиків, які прибули до Херсонської області за наказом російського військового командування. За словами Резнікова, їх використовують для того, щоб посилити оборонні позиції ЗС РФ і не дати фронтовим військам залишити їх.

Проте голова оборонного відомства переконаний, що незважаючи на певну втому бійців ЗСУ після шестиденного контрнаступу, бойовий дух українських воїнів високий, а це хороша ознака того, що Росію можна перемогти. Резніков додав, що незважаючи на блискавичний прорив української армії під Харковом, який виявився кращим, ніж очікувалося, російські підрозділи можуть перейти в контрнаступ. Щоб не поступитися відвойованими територіями, Україні необхідно забезпечити її безпеку.

"Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її і бути готовим до захисту. Звичайно, ми повинні турбуватися, оскільки ця війна нас турбувала, роками", — наголосив Резніков.

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Нагадаємо, 12 вересня підрозділи ЗС РФ відійшли вглиб Херсонської області, щоб артилерія з лівого берега Дніпра діставала по позиціям ЗСУ. За словами польського оглядача Ярослава Вольського, росіяни відійшли від передових позицій на цьому напрямку до 10 км.

Міністр оборони Олексій Резніков 10 вересня підбив підсумки зустрічі із західними союзниками у форматі "Рамштайн". Глава відомства розповів про черговий пакет допомоги Україні у розмірі $675 млн, а також ефективну програму підготовки бійців ЗСУ у Великій Британії, за якою навчатимуться близько 30 тисяч українських солдатів.