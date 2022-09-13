Нет так быстро, как под Харьковом: Резников оценил характер продвижения ВСУ на юге

По словам главы Минобороны, Херсонская область — сельскохозяйственный регион, где много оросительных каналов. Россияне могут их использовать как оборонительные траншеи.

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На Херсонском направлении контрнаступление вооруженных сил Украины продвигается медленнее, чем в харьковской области, поскольку в этом сельскохозяйственном регионе находятся оросительные каналы, которые оккупанты могут использовать в качестве оборонительных позиций. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Financial Times.

"Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи", – сказал Резников.

Глава Минобороны отметил, что необходимо учитывать подкрепление в 1200 чеченских боевиков, которые прибыли в Херсонскую область по приказу российского военного командования. По словам Резникова, их используют для того, чтобы усилить оборонительные позиции ВС РФ и не дать фронтовым войскам их покинуть.

Тем не менее глава оборонного ведомства убежден, что несмотря на некоторую усталость бойцов ВСУ после шестидневного контрнаступления, боевых дух украинских воинов высок, а это верный признак того, что Россию можно победить. Резников добавил, что несмотря на молниеносный прорыв украинской армии под Харьковом, который оказался лучшим, чем ожидалось, российские подразделения могут перейти в контрнаступление. Чтобы не уступить отвоеванные территории Украине необходимо обеспечить ее безопасность.

"Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите. Конечно, мы должны беспокоиться, поскольку эта война нас беспокоила, годами", — подчеркнул Резников.

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Напомним, 12 сентября подразделения ВС РФ отошли вглубь Херсонской области, чтобы артиллерия с левого берега Днепра доставала по позициям ВСУ. По словам польского обозревателя Ярослава Вольского. россияне отошли от передовых позиций на данном направлении до 10 км.

Министр обороны Алексей Резников 10 сентября подвел итоги встречи с западными союзниками в формате "Рамштайн". Глава ведомства отметил очередной пакет помощи Украине в размере $675 млн, а также эффективную программу подготовки бойцов ВСУ в Великобритании, по которой будут обучаться около 30 тысяч украинских солдат.