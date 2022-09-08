Цена шуток о войне. Что не так с мемами о херсонских арбузах, бакалее и изюме

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Херсонские арбузы. Бакалея и захвати изюм по дороге. Да еще куча разных остроумных шуток и мемчиков, летающих сейчас по Сети. Я не осуждаю. Понимаю, что обществу нужна надежда и победа. Нужна вера, что все идет по плану. И, наверное, так и есть. И я уверен в нашей победе на сто процентов. Как военный, находящийся в водовороте событий, уверен. Несмотря на все наши потери уверен.

Мы все сейчас здесь — только винтики этой огромной мясорубки, перемалывающей и чужих и своих во славу нашей победы. Нашей неизбежной победы. Но как же режут каждый раз по живому эти шутки и кривляния.

Витя. Надежный и безотказный, как лучшее военное оружие. Доброжелательный и спокойный. Всегда, всегда улыбающийся. Какой-то солнечный. Не зря — рыжий. И это все — в свои пятьдесят с чем-то лет. Витя — хребет этой войны. Среднестатистическая армия именно такова. Ты принял свой первый бой смело. Стоя за пулеметом. Лицом к врагу. Ты погиб мгновенно. Тебе просто выключили свет. Ты точно не успел ничего понять и почувствовать. Я знаю. Я был рядом и все видел. Спи.

Ваня. Высокий, красивый, умный, молодой — двадцать восемь лет. Выглядит моложе. Намного. Может, благодаря нереальной доброжелательности и спокойствию. А, может, из-за какой-то детской непосредственности и наивности. Как ты это сохранил до этого? Я не знаю. Дома ждет молодая жена и полугодовалый ребенок.

Ты "пиджак", как иногда таких, как ты, пренебрежительно называют "кадровые". Это не помешало тебе быть во всех самых тяжелых пиз**резах вместе со своим взводом.

Авиаудар. Тебя привезли на кирпич, когда мы ждали сигнала на выезд. Я не поверил, что ты мертв. Ты будто просто спал. Но врач подтвердил. Шея. Не выдержала. Спи.

Командир. Мне всегда везло и везет на людей вокруг. Но вас мне точно послала судьба. Чтобы я увидел пример реального лидера и настоящего воина. Я не встречал до вас никогда столь умного, харизматичного, сильного и волевого командира. Вы дали гораздо больше, чем просто углубили абсолютно все знания по нашему военному делу. Вы не просто создали и спаяли наш второй взвод. Вы дали пример на всю жизнь. Нам всем.

Вы пошли дальше — так же создали и научили свою роту. Взвод был просто не ваш уровень. И я уверен, что так же стали примером для них. Для нового коллектива. Стрелковое сражение в безымянной посадке. Штурм. Пуля. Спит.

Это все была лишь крошечная доля процента цены всех этих остроумных шуток. Только за последние дни. Только очень рядом. Я просто хочу, чтобы вы это знали и помнили.

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