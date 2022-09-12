ЗС РФ відійшли вглиб Херсонської області, щоб бити артилерією з ЗСУ з лівого берега (фото)

Російські війська мають проблеми з постачанням військ боєкомплектом на правому березі Дніпра, тому вони відійшли назад, вважає польський оглядач Ярослав Вольський.

Російські війська відійшли вглиб Херсонської області, щоби артилерія з лівого берега Дніпра діставала по позиціям ЗСУ. Про це повідомляє польський аналітик Ярослав Вольський, який перший повідомив про передачу Т-72 до ЗСУ з Польщі.

Оглядач вважає, що ЗС РФ відійшли від передових позицій у Херсонській області на 5-10 км. Це зроблено для того, щоб артилерія могла діставати по позиціям ЗСУ з лівого берега Дніпра. Російські війська мають проблеми з доставкою артилерійських боєприпасів на правий берег до Херсона.

[ + – ] ЗС РФ відступили з Херсонщини углиб області

Додамо, 10 вересня в ОК "Південь" заявили, що українська армія змогла просунутися на десятки кілометрів у Херсонській області. Наразі у Генштабі з метою безпеки не називають звільнених населених пунктів. Також наголошувалося, що у Херсоні командування вводить нові підрозділи, які погано орієнтуються у місті.

Нагадаємо, 8 вересня у британській розвідці зазначили, що ЗСУ продовжують наступати на Херсон. Було також знищено понтонний міст через річку в Дар'ївці, який є одним із основних шляхів для російських військ.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнять велику частину Херсонської області до кінця року. Лінія контрнаступу простяглася на 160 км.