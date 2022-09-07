ЗСУ звільнять більшу частину Херсонської області до кінця року, – ЗМІ

Лінія контрнаступу українських військових на півдні, за оцінками американських військових чиновників, розгорнулася майже на 160 кілометрів. Українські війська прагнуть захопити території на північ і захід від Дніпра.

Збройні сили України (ЗСУ) мають намір повернути більшу частину окупованої Херсонської області до кінця 2022 року. Про це повідомив американський телеканал CNN із посиланням на військових чиновників із США й України.

Один із високопоставлених американських чиновників сказав, що США бачать певні успіхи ЗСУ в атаках на лінії постачання ЗС РФ та їх наміри відрізати російські частини на захід від Дніпра.

"Українські військові продовжують рухатися вперед у Херсонській області, там йдуть наступальні операції. Нам відомо, що вони відвоювали кілька сіл", — заявив у спілкуванні із журналістами речник Пентагону Пет Райдер.

За його словами, військова активність ЗСУ спостерігається у районі Бахмута Донецької області.

Представники української влади наголосили, що мета українських військ — захоплення території на північ і захід від Дніпра. У цей регіон входить не лише Херсон, а й Нова Каховка, за 5 кілометрів від якої знаходиться Каховська ГЕС.

Лінія контрнаступу ЗСУ на півдні розгорнулася на понад 160 кілометрів. Російські окупанти не можуть зосередитися в одній точці, а на тимчасово окупованих територіях нападають на їхніх ставлеників-колаборантів, зазначили співрозмовники телеканалу.

У США визнали цілком досяжною метою повернення Херсона до кінця 2022 року. Для цього ЗСУ мають зберігати прогрес у своїх поточних операціях.

Нагадаємо, що 7 вересня українські військові змогли знищити баржу з військами РФ та технікою біля Голої Пристані у Херсонській області. Втрати оцінюють у 30 осіб особового складу та 2 БМП.

Колишній солдат армії Великої Британії Марк Аєрс, який служить у розвідпідрозділі ЗСУ, розповідав про високу інтенсивність боїв у Херсонській області. У перший день контрнаступу він здійснив понад 2 тис. пострілів із кулемета.

Народний депутат Олексій Гончаренко у спілкуванні із Фокусом сказав, що після початку контрнаступу від російської окупації звільнили до десятка населених пунктів.