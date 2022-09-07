ВСУ с начала контрнаступления и по 5 сентября освободили до десятка населенных пунктов, — Гончаренко

Освобождение украинскими защитниками Высокополья стало важным стратегическим успехом, рассказал нардеп в интервью Фокусу.

С конца августа, когда Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в полномасштабной войне с РФ, и по 5 сентября украинским бойцам удалось освободить до десяти населенных пунктов. Такую оценку в интервью Фокусу дал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Я думаю, что до десятка [населенных пунктов освобождены с начала контрнаступления, — ред.]", — сказал нардеп.

Парламентарий отметил, что он не военный специалист, однако освобождение украинскими бойцами Высокополья, по его мнению, стало важным стратегическим успехом для ВСУ, поскольку именно оттуда российские войска обстреливали Кривой Рог. Также Гончаренко заявил, что риторика российских пропагандистов свидетельствует о том, что контрнаступление украинских войск происходит успешно.

"Заговорили, что ВСУ — это очень мощно, что очень сложные бои, Стрелков заговорил, что российской армии, если не будет проведена мобилизация, остается два-три месяца до того, как она начнет сыпаться. То есть, риторика изменилась полностью. И это, по моему мнению, является свидетельством того, что контрнаступление реально развивается достаточно успешно", — заявил нардеп.

Гончаренко также выразил мнение, что освобождение Херсона от российских оккупационных сил будет иметь серьезные последствия для самой России. Именно поэтому Кремль уже сейчас готовит российское общество и пропаганду по изменениям на фронте, отметил политик. По словам парламентария, ВСУ в результате может и не потребуется физически освобождать каждый клочок украинской земли, поскольку РФ грозит серьезный кризис.

"Я думаю, что на определенном этапе, когда увидим наступление такого перелома, к которому мы сейчас приближаемся, и начнутся серьезные проигрыши российских войск, это может иметь эффект домино и все может развалиться буквально за один день. Всего за один день путинский режим может прекратить свое существование", — сказал парламентарий.

Напомним, во вторник, 6 сентября, появились сообщения о контрнаступлении украинских войск на Харьковском направлении. В частности, речь идет о продвижении в районе Балаклеи. Между тем, по данным аналитиков ISW, действия ВСУ на Херсонском направлении уже серьезно ослабляют возможности армии России в южном регионе.

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