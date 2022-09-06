Оккупанты заявляют о продвижении ВСУ в Балаклее: что известно (фото)
В российских телеграм-каналах панические сообщения о ситуации в оккупированной Балаклее. Бойцы ВСУ намекают на хорошие новости по продвижению на фронте.
Украинские военные начали контрнаступление в районе Балаклеи, что в Харьковской области. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине — что говорят оккупанты
В Харьковской области бойцы ВСУ перешли в наступление в Балаклее северо-западнее Изюма. Как утверждается, Вербовка уже перешла под контроль украинских сил. Там же находится большой арсенал с боеприпасами. Бои якобы ведутся на окраинах Балаклеи.
Как утверждают в российском пропагандистском канале "Zаписки vетерана", в Балаклее ад. Украинские военные наступают, ведутся удары из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. ВСУ закрепились на окраинах города. Утверждается, что украинские военные "оживились на всем протяжении Харьковского фронта". Оккупанты подорвали мост, ведущий в центр города.
В другом российском телеграм-канале удивляются, как ВСУ могут идти в контрнаступление, если каждый день по области наносят удары "Искандеры".
"Учитывая тот факт, что о концентрации сил противника на этом направлении было известно заранее, а также первоначальные успехи ВСУ в наступлении на Балаклею, хочется спросить, куда в Харьковской области наносились эти ежедневные удары "Искандерами"? — удивляются в "Военном осведомителе".
Во многих телеграм-каналах РФ пишут о том, что ситуация в Балаклее тяжелая.
Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении: что говорят украинские бойцы
Украинские военные еще днем 6 сентября сообщили о неком прорыве. Отмечалось, что речь идет не о южном направлении, где официально заявили о проведении контрнаступательных действий.
Один из бойцов с ником "Джевелин Байрактарович" написал, что с утра прибавилось 10 км освобожденной украинской земли. При этом конкретное место продвижения не указывается.
Также лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов публиковал новость о контрнаступлении ВСУ, однако удалил ее. Он написал, что расскажет о хороших новостей позднее.
Вместе с тем в местных пабликах подтверждают подрыв моста, ведущего в центр Балаклеи. В "Типовій Балаклії/ Новини" опубликовали фотографию разрушенного моста.
Официальной информации от Генерального штаба или Минобороны Украины о контрнаступлении ВСУ на Балаклею на момент написания новости не было.
Напомним, в Луганской ОВА заявили о продвижении ВСУ в Луганской области. За неделю враг потерял почти 400 военных и около 100 единиц техники.
В видеообращении Владимир Зеленский заявил, что ВСУ наступают на многих участках фронта, а не только на Херсонщине. Украина стремиться переломить ход войны с РФ.