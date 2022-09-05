Не только Херсонская область: ВСУ наступают на многих участках фронта, – Зеленский (видео)

ВСУ пытаются переломить ход полномасштабной войны с Россией. По словам президента Украины, российские военные в ближайшее время получат несколько сюрпризов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление не только в Херсонской области. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

ВСУ, по его утверждению, сейчас пытаются переломить ход полномасштабной войны с Россией.

"Это очень сложная война. Мы вернем нашу территорию. Задача сложная и зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет. Вопрос лишь во времени", — заявил глава государства.

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На уточняющий вопрос журналиста Дэвида Мьюира, почему украинские военные начали контрнаступление в Херсонской области именно сейчас, Зеленский ответил: "Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине. Есть направления, множественные направления, по которым надо двигаться вперед".

Верховный главнокомандующий не стал посвящать ведущего в детали военных операций.

"Я хочу, чтобы противник получил от нас несколько сюрпризов", — заключил президент Украины.

Херсон стал первым крупным украинским городом, который захватили российские оккупанты в первые дни вторжения. Контрнаступление в регионе стало одно из первых для украинских войск, которые ранее занимали оборону.

Напомним, что 4 сентября Зеленский рассказал об освобождении от российских захватчиков 2 населенных пунктов на юге. ВСУ хорошо сумели продвинуться и в Донецкой области.

ВСУ подняли украинский флаг над освобожденным поселком Высокополье Херсонской области. Пропагандисты в РФ скрывают военные неудачи своей страны и придумывают информацию о якобы провалах ВСУ на Херсонском направлении.

Аналитики Института изучения войны предупреждали о ежедневной смене характера контрнаступления ВСУ. Оккупанты должны остаться без боеприпасов, пунктов командования и боевого духа.