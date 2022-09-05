Не только Херсонская область: ВСУ наступают на многих участках фронта, – Зеленский (видео)
ВСУ пытаются переломить ход полномасштабной войны с Россией. По словам президента Украины, российские военные в ближайшее время получат несколько сюрпризов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в контрнаступление не только в Херсонской области. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.
ВСУ, по его утверждению, сейчас пытаются переломить ход полномасштабной войны с Россией.
"Это очень сложная война. Мы вернем нашу территорию. Задача сложная и зависит не только от нас, но я уверен, что так и будет. Вопрос лишь во времени", — заявил глава государства.
На уточняющий вопрос журналиста Дэвида Мьюира, почему украинские военные начали контрнаступление в Херсонской области именно сейчас, Зеленский ответил: "Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине. Есть направления, множественные направления, по которым надо двигаться вперед".
Верховный главнокомандующий не стал посвящать ведущего в детали военных операций.
"Я хочу, чтобы противник получил от нас несколько сюрпризов", — заключил президент Украины.
Херсон стал первым крупным украинским городом, который захватили российские оккупанты в первые дни вторжения. Контрнаступление в регионе стало одно из первых для украинских войск, которые ранее занимали оборону.
Напомним, что 4 сентября Зеленский рассказал об освобождении от российских захватчиков 2 населенных пунктов на юге. ВСУ хорошо сумели продвинуться и в Донецкой области.
ВСУ подняли украинский флаг над освобожденным поселком Высокополье Херсонской области. Пропагандисты в РФ скрывают военные неудачи своей страны и придумывают информацию о якобы провалах ВСУ на Херсонском направлении.
Аналитики Института изучения войны предупреждали о ежедневной смене характера контрнаступления ВСУ. Оккупанты должны остаться без боеприпасов, пунктов командования и боевого духа.