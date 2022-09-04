Продвижение на востоке и юге: ВСУ освободили 3 населенных пункта, – Зеленский

Бойцы нескольких бригад теробороны хорошо продвинулись в Донецкой области, а один из мотопехотных батальонов — на юге. Верховный главнокомандующий говорит о начале бегства оккупантов из Крыма.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских захватчиков населенные пункты на юге, есть успехи и в Донецкой области. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Усилиями бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны обеспечен результат в Донецкой области — освобожден населенный пункт. А 54-я бригада сделала хорошие шаги в направлении "Лисичанск-Северск". Бойцы продвинулись вперед и заняли определенные высоты, сказал верховный главнокомандующий.

"Хочу отметить 42-й отдельный мотопехотный батальон. Благодаря его героическим действиям освобождены 2 населенных пункта на юге нашего государства. Верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей", – пообещал президент.

ВСУ, разведка и специальные службы делают необходимые шаги. Оккупанты сделали правильный выбор – начали бежать из Крыма, добавил Зеленский.

"Обязательно сделаем Крым одним из лучших и комфортных мест в Европе", – заключил он.

Отметим, что 4 сентября стало известно об освобождении от российских оккупантов поселка Высокополье Херсонской области. Украинские военные подняли флаг Украины над одним из зданий населенного пункта.

Бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь "Стрелков" Гиркин ранее признавал успехи украинской армии на юге. По его словам, российские захватчики не могут справиться с кризисом обороны на Херсонском направлении, поскольку артиллеристы ВСУ успешно работают, уничтожая все переправы.

Российское командование скрывает неудачи ВС РФ и распространяют информацию о якобы провалах Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.