Просування на сході та півдні: ЗСУ звільнили 3 населені пункти, – Зеленський

Бійці кількох бригад тероборони добре просунулися на Донеччині, а один із мотопіхотних батальйонів — на півдні. Верховний Головнокомандувач говорить про початок втечі окупантів із Криму.

Збройні Сили України (ЗСУ) звільнили від російських загарбників населені пункти на півдні, є успіхи і на Донеччині. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зусиллями бійців 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони забезпечено результат на Донеччині — звільнено населений пункт. А 54-а бригада зробила добрі кроки у напрямі "Лисичанськ-Сіверськ". Бійці просунулися вперед і зайняли певні висоти, сказав Верховний Головнокомандувач.

"Хочу відзначити 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено 2 населені пункти на півдні нашої держави. Вірю, що український прапор та вільне життя знову повернуться до Криму. Ми звільнимо всю нашу землю, всіх наших людей", — пообіцяв президент.

ЗСУ, розвідка та спеціальні служби роблять необхідні кроки. Окупанти зробили правильний вибір — почали тікати із Криму, додав Зеленський.

"Обов'язково зробимо Крим одним із найкращих та комфортних місць у Європі", — підсумував він.

Зазначимо, що 4 вересня стало відомо про звільнення від російських окупантів селища Високопілля Херсонської області. Українські військові підняли прапор України над однією із будівель населеного пункту.

Колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор "Стрєлков" Гіркін раніше визнавав успіхи української армії на півдні. За його словами, російські загарбники не можуть упоратися з кризою оборони на Херсонському напрямку, оскільки артилеристи ЗСУ успішно працюють, знищуючи всі переправи.

Російське командування приховує невдачі ЗС РФ і поширюють інформацію про нібито провали Збройних сил України на Херсонському напрямку.