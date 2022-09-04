Успехи ВСУ в Херсонской области: над Высокопольем подняли флаг Украины (фото)

Отвод оккупационных войск из поселка подтвердили российские пропагандисты. По словам Владимира Зеленского, украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов поселок Высокополье Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Facebook.

"Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня", — подписал он фотографию с флагом, который украинские военные установили над одним из зданий.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал фото словами "Шаг за шагом". Его советница Дарья Заривная отметила, что флаг Украины развевается над больницей на улице Гагарина, где жили ее бабушка и дедушка.

"Село Высокополье в Херсонской области! Украинские воины поднимают сине-желтый флаг. Говорят, фото сделано сегодня", – добавил украинский военкор Андрей Цаплиенко.

Президент Владимир Зеленский провел сегодня заседание Ставки Верховного главнокомандующего и по ее итогам заявил, что не расскажет военные подробности, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву, подчеркнул он.

[ + – ] ВСУ замедлили наступление на юге, чтобы не растягивать силы по линии фронта

Генеральный штаб ВСУ и оперативное командование "Юг" еще не сообщали об освобождении Высокополья. Несколько российских Telegram-каналов, пишущих о полномасштабной войне в Украине, подтверждают выход оккупантов из поселка.

Бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР", террорист Игорь "Стрелков" Гиркин говорил, что ВСУ могут окружить ВС РФ в районе Давыдов Брод — Высокополье — Любимовка.

Фокус ранее писал о характере наступления украинской армии на Херсонскую область. В частности, военные могут заставить врага раскрыть дислокацию оккупационных войск и базы их снабжения.

США советовали Украине сократить масштаб контрнаступления, чтобы не сильно растягивать силы по линии фронта. Украинское командование изначально хотело освободить и юго-восток Запорожской области.