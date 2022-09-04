Контрнаступление ВСУ на юге идет медленно, но по плану, — WSJ

Западные эксперты не ожидают массированной атаки украинских войск — даже не отвоевывая больших территорий ВСУ могут добиться успеха в своей операции.

Украинские чиновники утверждают, что наступление Вооруженных сил Украины на южные позиции российских войск идет медленно, однако это является частью плана. По мнению западных аналитиков, успех украинской операции может иметь разные формы — даже не отвоевывая больших территорий сразу Киев может добиться прогресса. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что ВСУ могут заставить противника раскрыть расположение своих войск и баз снабжения, а также занять оборонительную позицию или вывести войска из других частей Украины. Помимо этого Киев может получить доступ к разведывательным данным о российских подразделениях, их уязвимостях и готовности к бою.

По оценкам западных официальных лиц, Россия имеет около 20 тысяч военнослужащих в Херсоне и его окрестностях — при этом чиновники подчеркивают, что эта цифра может быть неточной. Заманивание противника в ловушку путем точечного применения западного вооружения потенциально может привести к капитуляции войск РФ в регионе, а также может позволит Украине уничтожить их или заставить их бежать. В то же время Киев надеется вернуть себе Херсон, не вступая в кровавые уличные бои, сообщило издание.

По данным издания, наступление на Херсонском направлении является лишь элементом более широкой стратегии ВСУ по оказанию давления на все силы РФ, задействованные в полномасштабной войне, расположенных в регионах от Харькова до Крыма.

"(Атакуя во многих местах) вы заставляете россиян гадать, где украинцы собираются нанести следующий удар. Вы хотите непредсказуемого боя, чтобы держать русских в напряжении", — заявил в комментарии изданию генерал-лейтенант армии США в отставке Стивен Твитти, участвовавший в операции "Буря в пустыне".

В то же время эксперт отметил, что не ожидает массированного наступления украинских войск на позиции россиян в ближайшее время: "Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, что нанесет ущерб россиянам и станет отличным способом борьбы. В этом типе боя вы должны смотреть на долгосрочную перспективу".

Украинские военные могут наступать и делать паузы для подготовки к следующим операциям, отметил бывший аналитик Министерства обороны США Билли Фабиан. В свою очередь научный сотрудник британского Королевского института объединенных служб Джек Утолинг выразил мнение, что преднамеренный штурм Херсона на данный момент "скорее всего, будет ошибкой".

Также генерал-лейтенант США в отставке Твитти отметил, что масштабное возвращение Украиной территории под свой контроль имеет важное значение, так как война, вероятно, закончится переговорами в той или иной формой.

"В долгосрочной перспективе чем большего может добиться Украина, тем лучше она будет за столом переговоров", — сказал бывший американский военный.

Напомним, ранее издание CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники сообщило, что ВСУ сократили масштаб контрнаступления после предупреждения США о том, что попытка отвоевать большую территорию сразу может привести к чрезмерному растягиванию украинских сил по линии фронта.

Также эксперт заявлял, что украинские военные могут деоккупировать Херсон, который сейчас удерживают российские войска, без боевых действий.