Контрнаступ ЗСУ на півдні йде повільно, але за планом, — WSJ

Західні експерти не очікують масованої атаки українських військ — навіть не відвойовуючи великих територій, ЗСУ можуть досягти успіху у своїй операції.

Українські чиновники стверджують, що наступ Збройних Сил України на південні позиції російських військ йде повільно, проте це є частиною плану. На думку західних аналітиків, успіх української операції може мати різні форми — навіть не відвойовуючи великих територій відразу, Київ може досягти прогресу. Про це пише видання Wall Street Journal.

У публікації наголошується, що ЗСУ можуть змусити противника розкрити розташування своїх військ та баз постачання, а також зайняти оборонну позицію або вивести війська з інших частин України. Крім цього, Київ може отримати доступ до розвідувальних даних про російські підрозділи, їхні вразливості та готовність до бою.

За оцінками західних офіційних осіб, Росія має близько 20 тисяч військовослужбовців у Херсоні та його околицях — водночас чиновники наголошують, що ця цифра може бути неточною. Заманювання супротивника в пастку шляхом точкового застосування західного озброєння потенційно може призвести до капітуляції військ РФ у регіоні, а також може дозволити Україні знищити їх або змусити їх втекти. Водночас Київ сподівається повернути собі Херсон, не вступаючи в криваві вуличні бої, повідомило видання.

За даними видання, наступ на Херсонському напрямку є лише елементом ширшої стратегії ЗСУ щодо тиску на всі сили РФ, які задіяні в повномасштабній війні, розташованих у регіонах від Харкова до Криму.

"(Атакуючи в багатьох місцях) ви змушуєте росіян гадати, де українці збираються завдати наступного удару. Ви хочете непередбачуваного бою, щоб тримати росіян у напрузі", — заявив у коментарі виданню генерал-лейтенант армії США у відставці Стівен Твітті, який брав участь в операції "Буря у пустелі".

Водночас експерт зазначив, що не очікує масованого наступу українських військ на позиції росіян найближчим часом: "Ми побачимо кілька місць дислокації невеликих підрозділів, що завдасть збитків росіянам і стане чудовим способом боротьби. У цьому типі бою ви маєте дивитися на довгострокову перспективу".

Українські військові можуть наступати та робити паузи для підготовки до наступних операцій, зазначив колишній аналітик Міністерства оборони США Біллі Фабіан. Зі свого боку, науковий співробітник британського Королівського інституту об'єднаних служб Джек Утолінг висловив думку, що навмисний штурм Херсона тепер "найімовірніше, буде помилкою".

Також генерал-лейтенант США у відставці Твітті зазначив, що масштабне повернення Україною території під свій контроль має важливе значення, оскільки війна, ймовірно, закінчиться переговорами у тій чи іншій формі.

"У довгостроковій перспективі чим більшого може досягти Україна, тим краще вона буде за столом переговорів", — сказав колишній американський військовий.

Нагадаємо, раніше видання CNN з посиланням на американські, західні та українські джерела повідомило, що ЗСУ скоротили масштаб контрнаступу після попередження США про те, що спроба відвоювати велику територію одразу може призвести до надмірного розтягування українських сил по лінії фронту.

Також експерт заявляв, що українські військові можуть деокупувати Херсон, який зараз утримують російські війська без бойових дій.