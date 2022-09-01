ЗСУ можуть звільнити Херсон без бойових дій, — експерт

На думку Майкла Кларка з Королівського Інституту Об'єднаних збройних сил, російські окупанти можуть залишити український Херсон під загрозою бути оточеними бійцями ЗСУ.

Українські військові можуть деокупувати Херсон, який зараз утримують російські загарбники, без бойових дій. Про це ексгендиректор Королівського Інституту Об'єднаних збройних сил і професор Майкл Кларк заявив у коментарі Sky News.

За його словами, бійці ЗСУ можуть натиснути на Росію та змусити військових країни-агресора залишити регіон, погрожуючи оточити 20 тисяч російських бійців. Саме таку кількість сили противника станом на сьогодні фіксують у Херсоні та Херсонській області.

"Я думаю, що вони хотіли б оточити 20 тисяч або близько того російських військ, які перебувають на захід від Дніпра", — сказав Кларк.

Професор наголосив, що в разі поспіху операції з оточення противника ЗС РФ будуть змушені залишити Херсон без жодного пострілу в бік українських військових.

"Вони (ЗСУ, — ред.) не хочуть бомбити місто, і тому вони зможуть повернути Херсон, просто провівши цей швидкий наступ", — уточнив Кларк, аналізуючи стратегію Збройних Сил України.

Хто такий Майкл Кларк: Кларк — британський академік, спеціаліст із оборонних досліджень. Із 1990 до 2001 року був директором Центру оборонних досліджень. Із 2001 до 2005 року очолював Інститут міжнародної політики. У 2004 та 2005 роках Кларк був директором Школи соціальних наук і державної політики Королівського коледжу Лондона, де з 1995 року був професором оборонних досліджень.

Нагадаємо, американські військові знають про успішні операції Збройних Сил України на деяких частинах фронту, в тому числі й на Херсонському напрямку. Російські підрозділи частково відступають на півдні, але випереджати події не варто, констатували в Міноборони США.

Дещо раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про початок наступу ЗСУ не лише на Херсонському напрямку. Українські військові виганяють ворогів на Мелітопольському та Харківському напрямках.