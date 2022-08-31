"Йде по всій лінії фронту": Подоляк озвучив подробиці контрнаступу України (відео)

Під час спілкування з журналістами радник голови ОП уточнив, що українські військовослужбовці перехопили ініціативу практично на всій лінії фронту, протяжністю 1300 км.

Наступ ЗСУ відбувається зараз не лише на Херсонському напрямку, а й по всій лінії фронту. На цьому наголосив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "1+1".

"Хочу зауважити, що контрнаступ — не лише на півдні", — сказав Подоляк.

За словами радника глави Офісу президента України, контрнаступ сьогодні йде і на Мелітопольському напрямі, і на Харківському напрямку. І особливо триває активна оборона у Донецько-Луганському напрямку.

"Навіщо ми робимо цю тактику тисячі порізів для російської армії? Тому що вони повинні панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всім 1300 кілометрам", — сказав Подоляк.

Що відомо про контрнаступ

У понеділок, 29 серпня, українське командування повідомило про початок контрнаступальних дій ЗСУ на багатьох ділянках на півдні України.

Перед цим в оперативному угрупуванні військ "Каховка" опублікували відео, на якому боєць стверджує, що ЗСУ прорвали лінію оборону та ведуть вогонь із усього, що є. Російські десантники покинули військових 109 полку "ДНР".

В Офісі президента також натякнули на те, що ЗСУ пішли у наступ на Херсон. Андрій Єрмак опублікував кілька публікацій про операцію. В останній він написав, що "попереду наш Херсон".

А заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав мешканців Херсонської області зробити запаси їжі та води, а також знайти безпечні укриття.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України. Українські військові пробили першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку. А офіційні особи публікують повідомлення про знищення баз ЗС РФ в області.

Фокус також писав, що контрнаступальні дії ЗСУ почалися з прориву першої лінії оборони ЗС РФ. Окупанти залишають свої позиції, а українські військові працюють по ворогу зі всієї зброї.