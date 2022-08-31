"Наступление идет по всей линии фронта": Подоляк сообщил новые подробности

В Офисе президента проинформировали украинцев о том, что украинская армия перехватила иницитиву практически на всей линии фронта, протяжностью 1300 километров.

Наступление ВСУ происходит сейчас не только на Херсонском направлении, но и по всей линии фронта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "1+1".

"Хочу заметить, что контрнаступление – не только на юге", — сказал Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента Украины, контрнаступление сегодня идет и на Мелитопольском направлении, и на Харьковском направлении. И особенно идет активная оборона в Донецко-Луганском направлении.

"Зачем мы делаем эту тактику тысячи порезов для русской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрам", — сказал Подоляк.

Что известно о контрнаступлении

В понедельник, 29 августа, украинское командование сообщило о начале контрнаступательных действий ВСУ на многих участках на юге Украины.

Перед этим в оперативной группировке войск "Каховка" опубликовали видео, на котором боец утверждает, что ВСУ прорвали линию оборону и ведут огонь из всего, что есть. Российские десантники бросили военных 109-го полка "ДНР".

В Офисе президента также намекнули на то, что ВСУ пошли в наступление на Херсон. Андрей Ермак опубликовал несколько публикаций об операции. В последнем он написал, что "впереди наш Херсон".

А замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал жителей Херсонской области сделать запасы еды и воды, а также найти безопасные укрытия.

Напомним, ВСУ начали контрнаступление на многих направлениях на юге Украины. Украинские военные пробили первую линию оборону российских войск на Херсонском направлении. А официальные лица публикуют сообщения об уничтожении баз ВС РФ в области.

Фокус также писал, что контрнаступательные действия ВСУ началось с прорыва первой линии обороны ВС РФ. Оккупанты покидают свои позиции, а украинские военные работают по врагу из всего оружия.