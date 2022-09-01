ВСУ могут освободить Херсон без боевых действий, — эксперт

По мнению Майкла Кларка из Королевского Института Объединенных вооруженных сил, российские оккупанты могут покинуть украинский Херсон под угрозой быть окруженными бойцами ВСУ.

Украинские военные могут деоккупировать Херсон, который сейчас удерживают российские захватчики, без боевых действий. Об этом экс-гендиректор Королевского Института Объединенных вооруженных сил и профессор Майкл Кларк заявил в комментарии Sky News.

По его словам, бойцы ВСУ могут надавить на Россию и заставить военных страны-агрессора покинуть регион, угрожая окружить 20 тысяч российских бойцов. Именно такое количество живо силы противника по состоянию на сегодня фиксируют в Херсоне и Херсонской области.

"Я думаю, что они хотели бы окружить 20 тысяч или около того российских войск, которые находятся к западу от Днепра". — сказал Кларк.

Профессор подчеркнул, что в случае спеха операции по окружению противника. ВС РФ будут вынужденны покинуть Херсон без единого выстрела в сторону украинских военных.

"Они (ВСУ, — ред.) не хотят бомбить город, и поэтому они смогут вернуть Херсон, просто проведя это быстрое наступление", — уточнил Кларк, анализирую стратегию Вооруженных сил Украины.

Кто такой Майкл Кларк: Кларк - британский академик, специалист по оборонным исследованиям. С 1990 по 2001 год был директором Центра оборонных исследований. С 2001 по 2005 год возглавлял Институт международной политики. В 2004 и 2005 годах Кларк был директором Школы социальных наук и государственной политики Королевского колледжа Лондона, где с 1995 года был профессором оборонных исследований.

Напомним, американские военные в курсе успешных операций Вооруженных сил Украины на некоторых частях фронта. В том числе, и на Херсонском направлении. Российские подразделения частично отступают на юге, но опережать события не стоит, констатировали в Минобороны США.

Несколько ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил о начале наступления ВСУ не только на Херсонском направлении. Украинские военные выгоняют врагов на Мелитопольском и Харьковском направлениях.