Наступление в Херсонской области: в Пентагоне заявили, что знают об успехах ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут активные бои на нескольких участках фронта. Российские подразделения частично отступают на юге, но опережать события не стоит, констатировали в Минобороны США.

Американские военные в курсе успешных операций Вооруженных сил Украины на некоторых частях фронта. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я не буду говорить о тактическом уровне или деталях боя. Но скажу, что нам известно об украинских военных операциях по продвижению вперед. В Херсонской области есть некоторые случаи отступления российских подразделений", – заявил он.

Соединенные Штаты, по его словам, проявляют чувствительность в этом вопросе и не будут забегать наперед, чтобы не опередить события.

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По мнению Райдера, важно предоставить украинским военным время и пространство для проведения операций. США по-прежнему внимательно работают с ВСУ, союзниками и партнерами по всему миру, чтобы гарантировать наличие средств для борьбы против России, заметил он.

Новая встреча на авиабазе Рамштайн

Райдер объявил, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли на следующей неделе посетят американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Там они проведут 8 сентября встречу участников контактной группы по обороне Украины. Это будет уже пятая встреча украинских союзников и доноров.

Высокопоставленные лица Пентагона вместе с министрами обороны и военными чиновниками из 50 стран обсудят войну Украины с РФ и координацию по предоставлению помощи ВСУ, подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

После встречи Остин посетит Чехию 9 сентября и встретится со своим коллегой для обсуждения проблем безопасности, заключили в американском министерстве.

Отметим, что Ллойд Остин назначил бригадного генерала Военно-воздушных сил США Патрика Райдера новым пресс-секретарем Пентагона в начале августа. На этом посту он сменил Джона Кирби, который стал работать в Белом доме и информировать СМИ о внешней политике Штатов.

[ + – ] Патрик Райдер стал новым пресс-секретарем Пентагона в начале августа

Напомним, что в Пентагоне ранее говорили о подписании с Украиной контракта на 182 миллиона долларов, по которому передадут 2 зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Поставки намечены на 2024 год.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил о начале наступления ВСУ не только на Херсонском направлении. Украинские военные выгоняют врагов на Мелитопольском и Харьковском направлениях.

Благодаря эффективной работе расчета "Градов", украинские артиллеристы имеют успехи на Херсонском направлении. Один из командиров подразделения признавался, что иногда военным даже некогда попить кофе.

Известно, что в Москве требует от оккупантов продолжать готовиться к псевдореферендуму в Херсонской области по присоединению к России. Из-за низкой поддержки населения у них не получается сформировать комиссию.