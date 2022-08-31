"Нет времени даже на кофе": расчеты "Градов" уничтожают ВС РФ на Херсонщине (видео)

Мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка постоянно выполняют боевые задачи для ударов по ВС РФ. Бойцы подчеркивают, что они собираются убивать и воевать за Украину, а не умирать за нее.

Украинские артиллеристы из мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка продолжают отрабатывать по российским оккупантам из РСЗО "Град". Об этом сообщается в сюжете АрміяInform.

Работа артиллеристов помогает украинским военным бить врага на Херсонском направлении. Эффективная работа расчета "Градов" достигается за счет полной боевой готовности, слаженности действий, быстрой реакции и навыков, которые доведены практически до автоматизма.

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"В режиме нон-стоп работаем, иногда и кофе даже некогда попить. Каждый раз, поразив цель, наш расчет переходит в режим ожидания. Однако нового задания долго ждать не приходится. Наше подразделение не собирается умирать за Украину, мы за нее будем воевать и убивать орков", — говорит командир подразделения с позывным "Седой".

[ + – ] Подразделение не будет погибать за Украину, они будут за нее воевать и убивать врага

Напомним, по данным СМИ, США несколько месяцев поставляла в Украину оружие для контрнаступления. Штаты знали о планах ВСУ на наступление.

По данным британской разведки, украинским военным удалось отодвинуть линию фронта на юге Украины, а российским войскам приходится закрывать "бреши" мобильными подразделениями.