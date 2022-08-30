США несколько месяцев снабжали Украину специальным оружием для контрнаступления, — СМИ

По данным журналистов, о новых поставках вооружений, которые США отправили в Украину, было известно и прежде. Однако только впоследствии выяснилось, что это оружие отчасти предназначалось для контрнаступления ВСУ.

На протяжении последних нескольких месяцев администрация президента США Джозефа Байдена готовила вооруженные силы Украины к контрнаступлению. Представители США поставляли оружие после специальных запросов от ВСУ. Об этом рассказали представители администрации, передает CNN.

Украина в течение нескольких месяцев запрашивала у США вооружения, необходимые для начавшегося на текущей неделе контрнаступления на юге страны.

США поставили многое из запрошенного, в том числе дополнительные боеприпасы, артиллерийские системы и ПТРК "Джавелин" в рамках нескольких ускоренных поставок, когда, по распоряжению президента США поставки оружия или предоставление услуг зарубежным странам или организациям осуществляется без необходимости в согласовании с другими ведомствами. В таком случае оружие предоставляется со складов Минобороны.

Общественности было известно о новых поставках вооружений, которые США отправили в Украину, однако только впоследствии выяснилось, что это оружие отчасти предназначалось для контрнаступления ВСУ.

Глава Минобороны США Ллойд Остин и высокопоставленный генерал Марк Милли регулярно проводят консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, какое вооружение необходимо Украине в зависимости от военной необходимости.

Напомним, что поставки оружия в Украину со складов Бундесвера скоро прекратятся. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что армия страны в первую очередь должна обеспечить собственную безопасность и безопасность НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что в США ускорят производство HIMARS для Украины. Предусмотрено расширение производственных линий и прием на работу дополнительных сотрудников.