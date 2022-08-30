США кілька місяців постачали Україні спеціальну зброю для контрнаступу, — ЗМІ

За даними журналістів, про нові поставки озброєнь, які США відправили в Україну, було відомо і раніше. Однак тільки згодом з'ясувалося, що ця зброя призначалася частково для контрнаступу ЗСУ.

Упродовж останніх кількох місяців адміністрація президента США Джозефа Байдена готувала збройні сили України до контрнаступу. Представники США постачали зброю після спеціальних запитів від ЗСУ. Про це розповіли представники адміністрації, повідомляє CNN.

Україна протягом кількох місяців запитувала у США озброєння, необхідне для контрнаступу, що почалося цього тижня на півдні країни.

США поставили багато із запитаного, зокрема додаткові боєприпаси, артилерійські системи та ПТРК "Джавелін" у межах кількох прискорених поставок, коли, за розпорядженням президента США, постачання зброї або надання послуг зарубіжним країнам або організаціям здійснюється без необхідності за погодження з іншими відомствами. У такому разі зброя надається зі складів Міноборони.

Громадськості було відомо про нові постачання озброєнь, які США відправили в Україну, проте лише згодом з'ясувалося, що ця зброя частково призначалася для контрнаступу ЗСУ.

Глава Міноборони США Ллойд Остін і високопоставлений генерал Марк Міллі регулярно проводять консультації з українськими колегами, щоб визначити, яке озброєння необхідне Україні залежно від військової необхідності.

Нагадаємо, що постачання зброї в Україну зі складів Бундесверу скоро припиняться. Міністриня оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що армія країни насамперед має гарантувати власну безпеку та безпеку НАТО.

Раніше Фокус повідомляв, що у США прискорять виробництво HIMARS для України. Передбачено розширення виробничих ліній і прийом на роботу додаткових працівників.