Украинским военным удалось отодвинуть линию фронта на юге, – британская разведка

РФ попытается закрыть эти "бреши" мобильными подразделениями. В то же время, страна-агрессор ускоряет процесс формирования подкрепления для войны в Украине.

ВСУ удалось местами отодвинуть линию фронта на южном направлении, однако теперь Россия попытается укрепить эти участки. Об этом сообщается в сегодняшней утренней сводке Минобороны Великобритании.

Как подчеркивается в сообщении, украинские силы с 29 августа продолжают атаковать южную группировку ВС РФ на нескольких направлениях.

Для своего наступления украинские военные использовали относительно слабо защищенную российскую оборону. Сейчас ВС РФ попытается закрыть эти "бреши", используя заранее определенные мобильные резервные подразделения.

"Среди них, вероятно, будут и представители восточной группировки войск", – уточняется в сводке.

Британские военные считают, что страна-агрессор ускорила процесс формирования подкрепления для войны в Украине. В частности, так называемые добровольческие батальоны нового 3-го армейского корпуса еще 24 августа покинули свою базу под Москвой. Предположительно, в ближайшее время их перебросят на фронт.

Тем не менее, оперативная эффективность этих подразделений неизвестна, отмечают в Минобороне Британии.

"В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и у этих войск ограниченная подготовка", – добавляет разведка.

Напомним, вчера британская разведка сообщала, что россияне усиливают подразделения Южного военного округа другими армейскими частями. Однако высокоточные удары ВСУ по позициям врага не дают ВС РФ восстанавливать силы.

Также Минобороны Британии информировало, что российские офицеры регулярно высмеивают Шойгу за провал в Украине. Министр обороны РФ почти всю свою карьеру работал в строительной сфере и МЧС, что вызывает насмешки от воевавших офицеров.