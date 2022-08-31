Українським військовим вдалося відсунути лінію фронту на півдні, — британська розвідка

РФ спробує закрити ці "проломи" мобільними підрозділами. Водночас країна-агресор прискорює процес формування підкріплення для війни в Україні.

ЗСУ вдалося місцями відсунути лінію фронту на південному напрямку, проте тепер Росія спробує зміцнити ці ділянки. Про це повідомляється в сьогоднішньому ранковому зведенні Міноборони Великобританії.

Як наголошується в повідомленні, українські сили з 29 серпня продовжують атакувати південне угруповання ЗС РФ на кількох напрямках.

Для свого наступу українські військові використали відносно слабко захищену російську оборону. Наразі ЗС РФ спробує закрити ці "проломи", використовуючи заздалегідь визначені мобільні резервні підрозділи.

"Серед них, імовірно, будуть і представники східного угруповання військ", — уточнюють у звіті.

Британські військові вважають, що країна-агресор прискорила процес формування підкріплення війни в Україні. Зокрема, так звані добровольчі батальйони нового 3-го армійського корпусу ще 24 серпня залишили свою базу під Москвою. Імовірно, найближчим часом їх перекинуть на фронт.

Проте оперативна ефективність цих підрозділів невідома, зазначають у Мінобороні Британії.

"У 3-му армійському корпусі, швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку", — додає розвідка.

Нагадаємо, вчора британська розвідка повідомляла, що росіяни посилюють підрозділи Південного військового округу іншими армійськими частинами. Проте високоточні удари ЗСУ по позиціях ворога не дають ЗС РФ відновлювати сили.

Також Міноборони Британії інформувало, що російські офіцери регулярно висміюють Шойгу за провал в Україні. Міністр оборони РФ майже всю свою кар'єру працював у будівельній сфері та МНС, що викликає глузування від офіцерів, які воювали.