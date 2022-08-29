Російські офіцери регулярно висміюють Шойгу за провал в Україні, – розвідка Британії

За даними розвідників, міністр оборони РФ майже всю свою кар'єру працював у будівельній сфері та МНС, що викликає глузування від офіцерів, які воювали.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, піддається глузуванням через відсутність прогресу у вторгненні в Україну. Про це повідомляє британська розвідка.

Нещодавно в російських незалежних ЗМІ заявили, що через відсутність просування в Україні Сергія Шойгу відсторонили від керівництва армією. Тепер командири повідомляють безпосередньо президента Путіна про хід вторгнення.

Російські офіцери та солдати, які мають реальний бойовий досвід, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відірване від реальності керівництво армією. Прогрес російських військ в Україні зупинився.

У британській розвідці зазначають, що Шойгу довго намагався позбавитися своєї репутації людини, яка не мала значного військового досвіду. Більшість його кар'єри була в будівельному секторі та Міністерстві надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 24 серпня Шойгу заявив, що вони свідомо уповільнили перебіг вторгнення в Україну. А США затягують війну своїм постачанням зброї української армії.

Раніше в британській розвідці повідомляли, що через сильну відсіч і погану ефективність в РФ звільнили як мінімум шість генералів.